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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2001
Час на прочитання
2 хв

"Редіс" назвав "знущанням" відсутність "азовців" серед 1000 звільнених з полону

Командир «Азову» вважає, що для обміну азовців росіянам потрібно пропонувати ворожих агентів, зокрема «попів Московського патріархату».

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Денис Прокопенко (Редіс)

Денис Прокопенко з позивним "Редіс" / © Facebook/прес-служба полку "Азов"

Серед тисячі українських полонених, яких повернули додому під час наймасштабнішого обміну з Росією, не було жодного азовця.

На таку ситуація різко відреагував командир 1-го корпусу НГУ «Азов», полковник Денис Прокопенко (позивний «Редіс»).

«Це виглядає як знущання. Над тими, хто четвертий рік знаходиться під нелюдським тиском у російському полоні, в найгірших умовах. Над їхніми рідними, близькими і побратимами. Над тими, кому давали гарантії, та хто має абсолютне право бути в пріоритеті на обміни, тому що вони вийшли в полон не за власним бажанням, а за наказом вищого командування», — написав він у соцмережі.

«Редіс» нагадав, як в Україні нещодавно згадували третю річницю виходу Маріупольського гарнізону з «Азовсталі», сподіваючись на те, що серед анонсованого обміну 1000 на 1000 будуть і бійці 12-ої бригади «Азов», але ці сподівання не справдились.

«Я ніколи не повірю в маячню про те, що єдина причина відсутності „азовців“ у більшості обмінів — це небажання росіян віддавати їх. Якби це було так, ані я, ані інші бійці „Азову“ не повернулися б з полону. Причина в іншому», — стверджує командир «Азову».

«Редіс» вважає, що потрібно змінити тактику обміну, якщо вона не приносить бажаного результату, і пропонувати «когось, хто важить для них більше, ніж омський контрактник».

«Україна забита російською агентурою під саму зав’язку — про це прекрасно знають всі спеціальні служби, яким просто потрібно дати команду. Думаю, попи з московського патріархату, які відкрито працюють на російські спецслужби, мають зацікавити росіян більше, ніж солдати, котрими РФ засипає землі України», — запропонував він.

Також на думку Дениса Прокопенка, не зайвим було б спробувати пропрацювати питання участі України в процесах обмінів між західними союзниками та росіянами.

«Україна має унікальний досвід, має знання та дорогоцінну для всього західного світу інформацію. І це теж може бути нашим обмінним фондом», — зазначив він.

«Редіс» вважає, що потрібно «шукати нові шляхи і конфігурації», назвавши відсутність «азовців» серед 1000 обміняних «ганьбою для всієї нашої держави».

«Я не вірю, що влада зацікавлена в поверненні „азовців“, якщо обмінами четвертий рік неефективно займаються одні і ті самі люди», — наголосив він.

Нагадаємо, 25 травня відбувся третій, завершальний етапу масштабного обміну полоненими у форматі «1000 на 1000». Додому повернулися ще 303 військовополонених.

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