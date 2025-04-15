"Редіс" очолив новий корпус Нацгвардії: у НГУ створено два оперативні об’єднання

Денис Прокопенко (позивний “Редіс”). / © МВС

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У Національній гвардії України створено два нові корпуси. Один із них очолив полковник Денис Прокопенко (позивний “Редіс”) — командир 12-ї бригади спеціального призначення “Азов”, інший — полковник Ігор Оболєнський (“Корнет”), який керував 13-ю бригадою оперативного призначення НГУ “Хартія”.

Про це повідомив командувач Нацгвардії бригадний генерал Олександр Півненко.

За його словами, нова організаційна структура дозволить значно підвищити ефективність управління та виконання бойових завдань.

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“Командир корпусу має бути безпосереднім керівником своїх підрозділів, знати командирів бригад, їхні можливості та проблеми. Це критично важливо для координації дій на полі бою”, — зазначив Півненко.

Впровадження корпусної системи базується на бойовому досвіді повномасштабної війни з Росією — зокрема, на потребі в маневреності, швидкому реагуванні на загрози, здатності утримувати позиції, проводити контрудари та ефективно захищати великі ділянки фронту. За задумом командування, реформа зміцнить взаємодію між частинами та підвищить стійкість гвардійських підрозділів, які активно залучені до бойових дій.

Нагадаємо, у Верховній Раді 15 квітня прийняв присягу новий депутат — Сергій Мельник від “Слуги народу”.