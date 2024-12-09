"Редіс" пригадав, що останнє почув від ліквідованого начальника Оленівської колонії

"Редіс" відреагував на ліквідацію начальника Оленівської колонії у Донецьку. Воїн пригадав, які останні слова почув від воєнного злочинця.

Про це написав командир 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України Денис "Редіс" Прокопенко.

"Еще раз крикните Слава Украине, я подыму войска и вкатаю всех в асфальт! Нет такой страны как Украина!" Це останнє, що я почув від цього виродка. Кожне слово повернулося в тротиловому еквіваленті", — зазначив "Редіс".

Пошук та покарання тих злочинців, наголошує він, яких неможливо притягнути до відповідальності в форматі міжнародних трибуналів — надважливе завдання для української держави та її силових структур.

"Світова історія знає чимало прикладів, коли катам та вбивцям не вдавалось заховатись і прожити щасливу старість. Так діють держави, що мають гідність і ставлять життя своїх громадян на перше місце", — наголошує командир "Азова".

Ворог має відчувати постійну небезпеку не лише на лінії бойового зіткнення, а й в тилу. Відповідальні за катування та вбивства наших військовополонених, ті, хто віддають та виконують накази нищити мирні українські міста, виконавці та замовники показової страти азовців в Оленівці мають пам'ятати, що жоден їхній злочин не залишиться безкарним. Тікати їм нікуди, і сьогодні вони в цьому переконались.

"Ми ніколи і нікому не пробачимо підле вбивство 53-х наших побратимів в Оленівці, яких противник не зміг перемогти на полі бою, і все, на що він виявився здатен — підірвати беззбройних людей уві сні", — наголосив він.

Потрібно бути готовими до того, продовжує боєць, що покарання усіх причетних до скоєння воєнних злочинів це складна та кропітка робота, яка може зайняти тривалий час.

"Кати відчуватимуть перманентне напруження, неспокій і страх. Мине рік, два роки або десять. Але відповідати доведеться обов'язково. І звичайний ранок понеділка та чергова поїздка на службу виявляться останніми", — резюмував Денис Прокопенко.

Нагадаємо, у центрі окупованого Донецька стався вибух позашляховика. Щонайменше двоє людей отримали поранення. На місці вибуху працюють оперативні служби, встановлюються обставини події.

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