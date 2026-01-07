Референдум та вибори в Україні: Зеленський назвав умови та терміни

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Проведення референдуму в Україні та подальша підготовка до виборів залежать від результатів міжнародних перемовин, зокрема з командою президента США Дональда Трампа, та узгодження економічного плану з відновлення країни.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у відповідь на запитання журналістів 7 січня.

За словами глави держави, питання виборів та референдуму не можуть розглядатися окремо від загального контексту безпекової ситуації. Ключовим індикатором стануть результати дипломатичної роботи.

«Все залежить від перемовин. Точніше сказати, від продовження перемовин і досягнення бажаних результатів. Передусім 20 пунктів плану, тому що якщо говорити про референдум, то на референдум, якщо виносити, то тільки 20 пунктів плану. Але все одно воно розглядається в комплексі», — наголосив президент.

Окрім внутрішнього плану, критичне значення мають двосторонні відносини зі Сполученими Штатами. Зеленський підкреслив, що політична стабільність України має спиратися на юридично закріплені гарантії безпеки та фінансову підтримку.

«Поруч з 20 пунктами йдуть гарантії безпеки двосторонні зі Сполученими Штатами Америки. Домовленість моя з Трампом повинна закріпитися підписами. Також залежить від нашого економічного блоку, від нашого прем’єра, від мене, від міністра економіки і американської переговорної групи, тому що нам потрібен пакет відновлення України», — заявив Зеленський.

Якщо переговорний процес у січні буде успішним, лютий стане місяцем активних законодавчих змін.

«Все це йде разом. Я думаю, якщо ми все це встигнемо в січні, то напевне лютий може бути таким робочим місяцем щодо змін в законодавстві», — підсумував глава держави.

Зазначимо, що вже триває робота економічного блоку уряду спільно з американськими партнерами над фіналізацією «пакету відновлення», який має стати економічним фундаментом для майбутнього відновлення. Зеленський також відповів, чи захистить Європа Україну у разі нового нападу РФ. Він заявив, що поки не має чіткої відповіді як від Парижа, так Берліна і Лондона.

Водночас Іспанія допустила відправку військових до України. Мадрид дійсно розглядає можливість залучення іспанських збройних сил до майбутньої міжнародної миротворчої місії в Україні.