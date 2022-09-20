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"Референдуми" нічого не змінять, Україна і надалі звільнятиме свої території - Кулеба

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"Референдуми" нічого не змінять, Україна і надалі звільнятиме свої території - Кулеба

Фото: Associated Press

Псевдореферендуми на окупованих територіях не змінять ситуації.

Оскільки Україна надалі їх буде звільняти, маючи на це цілковите право.

На цьому наголосив очільник МЗС Дмитро Кулеба у Twetter.

"Ані фейкові "референдуми", ані гібридна "мобілізація" нічого не змінять. Росія як була, так і залишається державою-агресором, яка незаконно окупує частину української землі. Україна має повне право звільняти свої території і буде надалі звільняти їх, що б там не казали в Росії", - написав дипломат.

Нагадаємо, Росія хоче провести "референдумів" на окупованих територіях України. Заступник Ради безпеки Росії Дмитро Медвєдєв заявив, що після того, як РФ проведе на територіях України "референдуми" і "приєднає" їх до себе, "то геополітична трансформація у світі набуде незворотного характеру". І посягання на ці території будуть нібито злочином, що дозволить Росії "використовувати усі способи самозахисту".

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
365
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