Реформ замало: Кулеба назвав ключові умови для вступу України в ЄС
Колишній очільник зовнішньополітичного відомства України назвав дві головні перешкоди на шляху України до Європейського Союзу, які не пов’язані з реформами, а стосуються балансу сил в Європі та українського аграрного сектору.
Ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав дві умови, за яких Україна зможе нарешті стати членом Європейського Союзу. За його словами, ці умови не пов’язані з реформами, а стосуються внутрішніх процесів у самому ЄС та українського сільськогосподарського комплексу.
Про це він розповів на фестивалі «Кураж у Києві» під час лекції «Сила нашого покоління».
Баланс сил та втрата контролю
«Україна стане членом Європейського Союзу, коли відбудуться дві речі», — підкреслив Кулеба.
Перша умова, за словами Кулеби, полягає в тому, що Західна Європа має знайти спосіб «утримати контроль над європейським проєктом» після того, як до Європейського Союзу увійдуть Україна, Молдова і балканські країни.
«Бо якщо залишити правила так, як воно зараз працює, і доєднати нас всіх, то просто ЄС буде існувати, але Захід втратить контроль через зміну балансів», — пояснив міністр.
Він наголосив, що це стосується насамперед таких країн, як Франція та Німеччина.
Аграрний сектор: ризик для фермерів ЄС
Друга умова, на думку Кулеби, полягає у необхідності врегулювати питання українського сільськогосподарського комплексу. Він зазначив, що зараз український аграрний сектор є «категорично несумісним» з європейським.
«Тобто якщо ми входимо так, як воно є, ми просто вбиваємо всіх фермерів по всій Європі. І це спричиняє реальну соціальну революцію у Франції, Бельгії, Польщі, в усіх країнах. І колапс Європи», — заявив він.
Ексміністр підсумував, що як тільки ці дві проблеми будуть усунуті, «вся Україна буде в ЄС». На його думку, рішення про прийняття України ухвалили ще 2022 року, і «шлях до ЄС відкритий». Хоча реформи, за словами Кулеби, є важливим і потрібним фактором, саме зазначені ним дві проблеми є визначальними на шляху євроінтеграції України.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що найближчим часом Україна очікує позитивного рішення від ЄС щодо євроінтеграції після розмови з Урсулою фон дер Ляєн. Під час розмови також обговорювалася дипломатична робота, спрямована на зупинення російської агресії та гарантування безпеки українцям.