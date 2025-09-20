Реформ замало: Кулеба назвав ключові умови для вступу України в ЄС

Колишній очільник МЗС України Дмитро Кулеба

Ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав дві умови, за яких Україна зможе нарешті стати членом Європейського Союзу. За його словами, ці умови не пов’язані з реформами, а стосуються внутрішніх процесів у самому ЄС та українського сільськогосподарського комплексу.

Про це він розповів на фестивалі «Кураж у Києві» під час лекції «Сила нашого покоління».

Баланс сил та втрата контролю

«Україна стане членом Європейського Союзу, коли відбудуться дві речі», — підкреслив Кулеба.

Перша умова, за словами Кулеби, полягає в тому, що Західна Європа має знайти спосіб «утримати контроль над європейським проєктом» після того, як до Європейського Союзу увійдуть Україна, Молдова і балканські країни.

«Бо якщо залишити правила так, як воно зараз працює, і доєднати нас всіх, то просто ЄС буде існувати, але Захід втратить контроль через зміну балансів», — пояснив міністр.

Він наголосив, що це стосується насамперед таких країн, як Франція та Німеччина.

Аграрний сектор: ризик для фермерів ЄС

Друга умова, на думку Кулеби, полягає у необхідності врегулювати питання українського сільськогосподарського комплексу. Він зазначив, що зараз український аграрний сектор є «категорично несумісним» з європейським.

«Тобто якщо ми входимо так, як воно є, ми просто вбиваємо всіх фермерів по всій Європі. І це спричиняє реальну соціальну революцію у Франції, Бельгії, Польщі, в усіх країнах. І колапс Європи», — заявив він.

Ексміністр підсумував, що як тільки ці дві проблеми будуть усунуті, «вся Україна буде в ЄС». На його думку, рішення про прийняття України ухвалили ще 2022 року, і «шлях до ЄС відкритий». Хоча реформи, за словами Кулеби, є важливим і потрібним фактором, саме зазначені ним дві проблеми є визначальними на шляху євроінтеграції України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що найближчим часом Україна очікує позитивного рішення від ЄС щодо євроінтеграції після розмови з Урсулою фон дер Ляєн. Під час розмови також обговорювалася дипломатична робота, спрямована на зупинення російської агресії та гарантування безпеки українцям.