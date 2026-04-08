Реформа мобілізації: замість ТЦК з'являться нові структури – нардеп

Замість ТЦК — Офіс призову: нардеп про деталі реформи мобілізації

В Україні розглядають можливість реформування територіальних центрів комплектування (ТЦК) із подальшим розподілом їхніх функцій.

Про це повідомив народний депутат Роман Костенко в інтерв’ю LIGAnet.

«Намагаються розділити деякі функції ТЦК. Соціальну функцію і функцію призову, розмістити їх в різних будівлях і назвати їх „Офіс призову“ або „Офіс комплектування“. Буде слово „офіс“. Як є Офіс президента, Офіс генерального прокурора. Так і тут буде», — сказав він.

Чи це змінить підхід до мобілізації

«Чи це щось змінить? Це питання до людей, хай самі подумають.Тут питання головне — була одна з пропозиції, щоб цими функціями (мобілізації — Ред.) займалася поліція. Чи це щось змінить? Бо, наскільки я знаю, поліція не дуже горить бажанням переймати на себе ці функції. Якщо це станеться, до поліції буде таке ж ставлення, як зараз до ТЦК», — розмірковує нардеп.

На думку Костенка, такий підхід не є реформою ТЦК, а є «перекладанням проблем на плечі поліції».

Раніше Роман Костенко уже заявляв, що Міноборони пропонує перекласти на поліцію деякі функції ТЦК.

Нагадаємо, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив, що масштабна реформа мобілізації перебуває на фінальній стадії та передбачає як зняття мільйонів українців із розшуку ТЦК, так і запровадження нових жорстких інструментів впливу.