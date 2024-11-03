Реформа МСЕК: адвокат Масі Найєм пояснив, що допоможе подолати корупцію

У разі міжнародного класифікатора функціональності рішення менше залежатимуть від людського фактора, тож будуть справедливими.

В Україні медико-соціальні експертні комісії призупинять свою діяльність як окремі юридичні особи з 1 січня 2025 року, їхні функції буде передано кластерним і надкластерним лікарням, проте це ніяк не дасть змоги подолати корупцію.

Таку думку висловив ветеран російсько-української війни, адвокат Масі Найєм в інтерв'ю LB Live.

Він розповів про те, що в основі реформи МСЕК має бути закладено включення міжнародного класифікатора функціональності, що зменшить людський фактор у процесі ухвалення рішення про встановлення інвалідності. На власному прикладі він пояснив, як саме це відбуватиметься.

"Якщо в мене немає одного ока, то я втратив функціональність на такий-то відсоток. Згідно з цими даними, коли ми зафіксували, що я втратив, умовно, на 20% свою функціональність, має бути побудована система координат в армії", — пояснив адвокат.

За його словами, якщо до армії залучатимуть людей, які мають функціональність не менше певного відсотка, тоді ситуація зміниться.

Масі Найєм також зауважив, якщо кластерні лікарні доєднають до електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ), це полегшить перевірку рішень про встановлення інвалідності.

"Якщо буде працювати така історія, що МСЕК видала документ про встановлення статусу інвалідності, і якщо його немає в системі, то воно не діє. Таким чином ми зможемо мінімізувати корупцію", — пояснив адвокат.

Нагадаємо, очільник Міністерства охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив, що відомство передасть функції МСЕК до кластерних і надкластерних лікарень — результат з госпітального планування, яке провело МОЗ і визначило у кожному регіоні ці лікарні. За словами Ляшка, вони забезпечують доступність пацієнтам у межах визначених нормативів і мають як мінімум 20 напрямків надання меддопомоги тощо.

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