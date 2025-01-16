Реформа МСЕК: як знайти нову комісію для розгляду вашої справи

Повний перелік закладів, куди були передані матеріали, доступний на офіційному сайті МОЗ.

2025 року в Україні відбудеться масштабна реформа роботи медико-соціальних експертних комісій (МСЕК). Усі їхні справи, включно з архівами, передадуть до закладів охорони здоров’я, де створять нові лікарські комісії. Загалом це понад 1,4 мільйона справ, із яких понад 44 тисячі мають бути розглянуті вже у першому кварталі 2025 року.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України.

Основна мета реформи, як зазначили у Міністерстві охорони здоров’я, полягає у забезпеченні прозорості та підвищенні якості розгляду медичних справ. Розподіл справ здійснювався залежно від регіональних особливостей:

У Чернігові матеріали з міської МСЕК передали до Чернігівського медичного центру сучасної онкології, міських лікарень №3 та №4.

В Одесі справи з шести комісій передали до Одеської обласної клінічної лікарні.

Якщо ви вже подали документи на розгляд медико-соціальної експертної комісії, турбуватися не варто. Усі ваші документи опрацьовуються, і ось що вам потрібно знати:

Повідомлення про розгляд . Ви обов’язково отримаєте повідомлення про дату, час і місце розгляду вашої справи експертною командою.

. Ви обов’язково отримаєте повідомлення про дату, час і місце розгляду вашої справи експертною командою. Налаштування системи. У процесі реформування система ще налаштовується, але найближчим часом всі процеси будуть працювати стабільно та без затримок.

Повний перелік закладів, куди були передані матеріали, доступний на офіційному сайті МОЗ.

Станом на 13 січня 2025 року вже оброблено понад 36 тисяч справ для першочергового розгляду. До процесу долучено понад 1,5 тисячі експертних команд, що включають 5,6 тисячі лікарів. Це у чотири рази більше, ніж кількість фахівців, які працювали раніше в складі МСЕК.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я України отримало понад 2000 справ від правоохоронців щодо можливих фальшивих інвалідностей, виданих медико-соціальними експертними комісіями (МСЕК).