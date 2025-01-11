Реформа освіти: в МОН пояснили, які предмети будуть обов’язковими для старшокласників

Профільна освіта дозволить вже у старшій школі розвивати особисті здібності учнів та готувати їх до подальшого вибору професії.

Шкільна реформа, яка розпочнеться 2027 року, має на меті змінити застарілий погляд на освіту, зробити її якіснішою та профільною, що, на думку педагогічної спільноти, надасть учням більше можливостей для професійного розвитку у майбутньому.

Які предмети у старшій школі будуть обов'язковими та що можна буде обрати в межах профілю освіти або поза ним, пояснили у Міністерстві освіти і науки України

"Старша школа зможе запропонувати учням й ученицям, незалежно від їхнього місця проживання, ширший вибір профілів, предметів і курсів, практичне та проєктне навчання", – зазначили в освітньому відомстві.

Профільна шкільна освіта

Профільна шкільна освіта передбачатиме три рівні вибору:

профіль – предмети й курси, які вивчаються поглиблено;

предмети/курси за вибором у межах профілю — індивідуалізація обраного профілю;

предмети/курси поза профілем – для всебічного розвитку особистості учня з врахуванням його зацікавлень.

В МОН зазначили, що школа пропонуватиме учням десятки профілів у трьох тематичних кластерах:

мовно-літературний (українська та іноземні мови й літератури);

STEM (природничі науки, ІТ, математика);

суспільно-гуманітарний (історія, прав, психологія, соціологія).

Обов'язкові предмети шкільної програми

Учні й учениці вивчатимуть не лише обрані профільні предмети та курси, а й дисципліни, вивчення яких є обов’язковим для всіх. Перелік цих предметів визначатиме Типова освітня програма, яку має розробити МОН.

Наприклад, 10-класники обов'язково вивчатимуть предмети з усіх освітніх галузей, визначених Державним стандартом профільної середньої освіти:

мовно-літературна (українська мова, літератури, іноземні мови);

математична (інтегрований курс математики або алгебра, геометрія тощо);

природнича (інтегрований природничий курс або фізика, хімія, біологія, географія тощо);

громадянська й історична (історія, громадянська освіта тощо);

соціальна і здоровʼязбережувальна (курси, повʼязані з добробутом, здоровʼям тощо);

інформатична (інформатика);

фізична культура (спортивні заняття);

мистецька (музичне мистецтво, живопис тощо);

технологічна (технології, промисловий дизайн тощо).

У міністерстві пояснили, що 10 клас буде для учнів адаптаційним. Тобто, більша увага приділятиметься обов'язковим предметам. Водночас програма профільних дисциплін буде спрямована на те, щоб ознайомити учнівство з обраним профілем. Це дозволить 10-класникам переконатись у виборі профілю і за бажанням змінити його.

Відповідно в 11 та 12 класах кількість предметів і курсів за вибором пропорційно зростатиме, а обовʼязкових — зменшуватиметься.

Нагадаємо, у Запоріжжі відкрили унікальну школу. Пів тисячі дітей зможуть одночасно навчатися у першій підземній школі. Чимало учнів досі жодного разу не сиділи за справжніми партами. І лише зараз наживо знайомляться з однокласниками та вчителями.

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