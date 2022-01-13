Реформа шкільного харчування: відтепер в українських закладах освіти готують за новими стандартами

Реформа шкільного харчування: відтепер в українських закладах освіти готують за новими стандартами

У дитячій їдальні тепер не буде ковбас, сосисок, рибних, м’ясних та плодоовочевих консервів, а також кондитерських виробів.

Відтепер в усіх українських школах і садочках почали готувати за новими правилами та рецептами, згідно з харчовою реформою.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

У МОЗ зазначають, що реформа шкільного харчування розпочалася за ініціативи першої леді країни Олени Зеленської. Технологічні карти для оновленого шкільного меню розробляв кулінарний експерт Євген Клопотенко з командою.

Серед основних змін:

У стравах обмежують кількість солі та цукру, жирів рослинного і тваринного походження.

Зменшена кількість соків.

Знижені норми споживання хліба та картоплі.

Збільшена кількість споживання молока та кисломолочних продуктів, м’яса, риби, круп та бобових.

Крім того, тепер у дитячій їдальні не буде ковбас, сосисок, рибних, м’ясних та плодоовочевих консервів, а також кондитерських виробів. Як підкреслюють у МОЗ, ці продукти мають високий вміст солі, цукру, а деякі з них — консервантів і трансжирних кислот, що суперечить принципам здорового харчування.

Перевірити, чи відповідає меню у навчальному закладі оновленим нормам, можна на сайті МОЗ.

В разі виявлення порушень міністерство просить звертатися до адміністрації закладу, а в разі потреби – залишати скаргу через чат-бот у Telegram Держпродспоживслужби.

Нагадаємо, загалом у новому меню за реформою шкільного харчування з’явилося 160 різноманітних страв, які мають забезпечити учня збалансованим та корисним харчуванням.

Новини України: у шкільних їдальнях запровадять нове меню з корисними стравами

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