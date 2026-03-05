ТСН у соціальних мережах

Реформа ТрО: Сирський розповів, як посилять бригади

Сирський розповів про реформування ТрО для посилення боєздатності й зменшення втрат.

Сирський

Сирський / © ТСН

У ЗСУ працюють над посиленням спроможностей Тероборони. Триває реформування військових частин.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Що відомо про реформу ТрО

Як пояснив Сирський:

  • всі бригади ТрО переходять на уніфіковану структуру з посиленою безпілотною складовою;

  • в бригади вводяться підрозділи великокаліберної артилерії, зенітно-ракетні підрозділи та підрозділи наземних роботизованих комплексів.

«Це в рази збільшить бойові спроможності бригад ТрО та дозволить їм вести успішну оборону визначеної смуги відповідальності», — зазначив Сирський.

За його словами, військові частини ТрО застосовуватимуть саме в оборонних операціях.

«Наша мета — підвищити боєздатність Сил тероборони та водночас зменшити число втрат», — додав головком.

Раніше міністр оборони України Михайло Федоров анонсував низку змін у роботі ЗСУ, спрямованих на посилення підрозділів на фронті. Серед ключових кроків — запровадження системного аудиту бойових втрат, щоб виявляти причини та ухвалювати рішення для їх зменшення. Також планують забезпечити бригади гарантованим мінімумом дронів і перейти до автоматизованої системи формування потреб на основі даних із фронту. Окрім цього, у війську масштабуватимуть НРК та розроблятимуть нові технологічні рішення для підвищення ефективності бойових дій.

