- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 561
- Час на прочитання
- 1 хв
Реформа ТрО: Сирський розповів, як посилять бригади
Сирський розповів про реформування ТрО для посилення боєздатності й зменшення втрат.
У ЗСУ працюють над посиленням спроможностей Тероборони. Триває реформування військових частин.
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Що відомо про реформу ТрО
Як пояснив Сирський:
всі бригади ТрО переходять на уніфіковану структуру з посиленою безпілотною складовою;
в бригади вводяться підрозділи великокаліберної артилерії, зенітно-ракетні підрозділи та підрозділи наземних роботизованих комплексів.
«Це в рази збільшить бойові спроможності бригад ТрО та дозволить їм вести успішну оборону визначеної смуги відповідальності», — зазначив Сирський.
За його словами, військові частини ТрО застосовуватимуть саме в оборонних операціях.
«Наша мета — підвищити боєздатність Сил тероборони та водночас зменшити число втрат», — додав головком.
Раніше міністр оборони України Михайло Федоров анонсував низку змін у роботі ЗСУ, спрямованих на посилення підрозділів на фронті. Серед ключових кроків — запровадження системного аудиту бойових втрат, щоб виявляти причини та ухвалювати рішення для їх зменшення. Також планують забезпечити бригади гарантованим мінімумом дронів і перейти до автоматизованої системи формування потреб на основі даних із фронту. Окрім цього, у війську масштабуватимуть НРК та розроблятимуть нові технологічні рішення для підвищення ефективності бойових дій.