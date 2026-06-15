Мобілізація в Україні / © ТСН

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Міністерство оборони працює над новим етапом змін у сфері мобілізації та діяльності територіальних центрів комплектування. Майбутня реформа має дати громадянам більш чітке розуміння умов та перспектив проходження військової служби під час тривалої війни.

Про це під час брифінгу заявив заступник міністра оборони України Мстислав Банік, повідомляє кореспондент ТСН.ua.

За його словами, наступним великим кроком після цифровізації військового обліку стане саме реформа мобілізаційної системи та ТЦК.

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«Це і є наш наступний етап — реформа мобілізації, реформа ТЦК, і буде наступним етапом, над яким ми зараз працюємо, який згодом анонсує міністр», — сказав Банік.

Кого торкнеться реформа

За словами заступника міністра, зміни безпосередньо стосуватимуться громадян, які нині ухиляються від виконання військового обов’язку або перебувають у розшуку за порушення правил військового обліку.

Банік прокоментував інформацію про близько два мільйони осіб, які не служать у війську та перебувають у розшуку.

«Стосовно того, про 2 мільйони людей, які знаходяться в розшуку, які не служать в армії і чи це їх стосується, це самим прямим чином стосується їх», — наголосив він.

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Банік пояснив, що одна з цілей реформи — зробити перспективи військової служби більш зрозумілими для тих, хто може бути мобілізований.

«Оскільки людина, яка зараз бачить свої перспективи зайти по мобілізації, ніколи не вийти, ходити в піхоті на бойові виходи і не розуміти, коли закінчиться така служба. То це якраз відповідь тим людям, які отримують зараз нові перспективи військової служби, досить чіткі і зрозумілі», — сказав він.

Що обіцяють мобілізованим

За словами Баніка, майбутні зміни мають сформувати більш прозорі правила проходження служби та пояснити громадянам їхні можливості й перспективи під час тривалої війни.

«І це є частиною реформи нашої мобілізації в тому числі, для того, щоб люди, яких ми будемо мобілізувати зараз, вони теж розуміли, яка їхня перспектива в довготривалій війні».

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Наразі конкретні деталі реформи в Міністерстві оборони не розкривають. Очікується, що їх представить глава відомства після завершення підготовки відповідних рішень.

Коли запровадять реформу

На запитання журналістів щодо термінів запуску змін заступник міністра відповів коротко.

«Скоро. Це не 2027 рік, це скоро буде відбуватися все», — зазначив Банік.

Нагадаємо, заброньовані можуть втрати відстрочку. Йдеться зокрема, про одну з областей України. Також в Україні змінили підходи до бронювання військовозобов’язаних працівників і визначення критично важливих підприємств.

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