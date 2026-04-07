Укрaїнa
698
2 хв

Реформа ТЦК не змінить ситуацію з мобілізацією та СЗЧ: нардеп назвав причини

Основні проблеми починаються вже після мобілізації, наголошує нардеп.

Ігор Бережанський
Мобілізація

Реформа ТЦК не здатна кардинально змінити ситуацію з мобілізацією чи зменшити кількість випадків самовільного залишення частин.

Про це заявив народний депутат України від фракції Голос, член парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін в інтерв’ю NV.

«Реформа ТЦК проблему мобілізації не знімає», — наголосив він.

За словами депутата, порушення прав громадян з боку ТЦК часто пов’язані з необхідністю оперативно поповнювати підрозділи, які несуть втрати на фронті. Водночас значна частина громадян не виконує вимоги законодавства.

«Вони (більшість громадян — ред.) або ігнорують повістки, або не оновлюють дані, або просто в крайньому варіанті тікають за кордон», — пояснив Рахманін.

Він навів приклад із можливим переходом на електронні повістки, підкресливши, що це не змінить ситуацію.

«Припустимо, ми повністю прибрали контакт представників ТЦК і просто розсилаємо електронні повістки… Як ви думаєте, якщо ТЦК не буде ходити по вулицях, а все спілкування… буде електронними повістками, наприклад, збільшиться кількість людей, які будуть приходити в ТЦК по цих електронних повістках? Ні», — зазначив нардеп.

Рахманін підкреслив, що ключова проблема проявляється вже після мобілізації.

«Тому що абсолютна більшість громадян, які призиваються за мобілізацією і скеровуються до навчальних центрів, тікає або з навчальних центрів, або по дорозі з навчального центру до військової частини. Де тут ТЦК?» — сказав він.

Він додав, що навіть у разі покращення дотримання прав громадян це не вплине на укомплектування армії.

«Якщо будуть менше порушувати права громадян, це поліпшить ситуацію? Поліпшить… з точки зору демократії. З точки зору забезпечення Збройних сил, це не вплине жодним чином», — наголосив депутат.

На завершення Рахманін зазначив, що проблема мобілізації є комплексною і потребує міждисциплінарного підходу із залученням фахівців різних сфер — від юристів і демографів до психологів та комунікаційників.

Раніше повідомлялося, що у багатьох військовозобов’язаних у застосунку «Резерв+» нещодавно зʼявилася позначка через яку вони не можуть отримати бронювання від мобілізації в Україні.

Ми раніше інформували, що Україна не готується до мобілізації жінок до війська і не розробляє жодних механізмів для такого призову.

