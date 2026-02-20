Реформа ТЦК, підвищення зарплат та нові контракти: у Раді розповіли, як планують залучати людей до війська

Мобілізація в Україні / © ТСН

Міністерство оборони України готує масштабні зміни у системі комплектування та проходження військової служби. Йдеться про реформу територіальних центрів комплектування (ТЦК), нові підходи до боротьби із самовільним залишенням частин (СЗЧ) та значне підвищення виплат для бійців на передовій.

Про це в ефірі Вечір.LIVE повідомив заступник голови Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.

За словами нардепа, Комітет наразі не готує власних документів з цього приводу, проте Міноборони вже має конкретний план дій. Відомство розробляє механізми, які допоможуть навести лад у питаннях мобілізації та дисципліни.

«В комітеті нашого Нацбезпеки не готується, але я знаю, що над цим працює Міністерство оборони, вони говорять про те, що є в них бачення, як працювати з СЗЧ і як реформувати ТЦК. Разом з тим, ми, я думаю, що скоро побачимо на першому читанні законопроект щодо нових контрактів», — зазначив Чернєв.

Він пояснив, що реформа складатиметься з двох частин. Перша — це посилення відповідальності для тих, хто намагається уникнути служби.

«Перша частина — це більше про покарання тих, хто ухиляється або залишив самовільно військову частину», — підкреслив заступник голови Комітету.

Друга частина реформи спрямована на мотивацію. Держава планує запровадити нові контракти, які матимуть чітко визначені терміни дії. Це має дати військовослужбовцям розуміння того, скільки саме триватиме їхня служба. Окрім термінів, суттєво зміниться і фінансовий бік питання.

«Друга частина має про те, що це мають бути стимули для тих, хто залишається, перш за все, у війську, і тих, хто готовий прийти. І ці стимули про нові контракти з конкретними термінами дії, з вищою базовою ставкою заробітної плати грошового забезпечення військового службовця», — розповів Чернєв.

Кому платитимуть більше

Нова система преміювання буде залежати від спеціалізації військового. Найбільші доплати отримуватимуть представники найнебезпечніших та найбільш затребуваних професій.

«Будуть інші підходи до преміювання за різні спеціалізації, наприклад, більшу доплату будуть отримувати пілоти, більшу доплату будуть отримувати айтішники, більшу доплату, звісно, будуть отримувати найнебезпечніші професії, наприклад, ДШВ або піхота», — пояснив нардеп.

Він також запевнив, що всі існуючі наразі «бойові» виплати будуть збережені.

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час засідання Тимчасової слідчої комісії у парламенті повідомив про різке зростання кількості скарг на дії представників ТЦК.

За його словами, якщо у 2022 році до офісу омбудсмена надійшло 18 звернень, то у 2023 році — 514, у 2024-му — 3312, а за підсумками 2025 року — 6127. Таким чином, порівняно з першим роком повномасштабного вторгнення кількість скарг зросла у 333 рази. За матеріалами офісу омбудсмена правоохоронні органи відкрили десятки кримінальних проваджень і ініціювали внутрішні перевірки щодо працівників ТЦК та СП.