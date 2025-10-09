- Дата публікації
Реформа вищої освіти в Україні: Лісовий назвав три головні пріоритети
Очільник МОН Оксен Лісовий озвучив ключові пріоритети змін у вищій освіті: мережа та інфраструктура, фінансування, менеджмент.
Про це Оксен Лісовий сказав під час дискусії в межах проєкту «Нова країна» LB та EFI Group.
Міністр наголосив, що передусім необхідно модернізувати матеріально-технічну базу університетів, у яких доволі часто можна побачити обладнання ще з радянських часів.
«Мій син-фізик, навчається на обладнанні, як він сам називає стімпанк. Так, дуже цікаво, йому подобається. Але є хороші викладачі, є хороша школа, є що модернізувати», — зазначив він.
Другий напрям, за словами Лісового, академічний менеджмент.
«Система управління університетами також потребує оновлення. Потрібно позбутися таких явищ, як „вічні ректори“ та корупційні схеми, які не мають нічого спільного з якісною освітою. Ще одна проблема — індикативна собівартість, коли університети конкурують не якістю, а ціною. Через це якісніші заклади не можуть розвиватися, бо інші демпінгують вартість навчання», — каже міністр.
Також необхідно переглянути механізми фінансування, наголосив очільник МОН.
«Зараз у парламенті на фінальній стадії законопроєкт №10399, який передбачає більш гнучке держзамовлення, орієнтоване на потреби ринку праці, а також часткову компенсацію навчання для талановитих студентів-контрактників», — повідомив Лісовий.
Нагадаємо, раніше міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що система вищої освіти в Україні повинна стати одним із ключових чинників, які спонукатимуть українців повертатися додому.