Укрaїнa
45
2 хв

Реформа вищої освіти в Україні: Лісовий назвав три головні пріоритети

Міністр наголосив, що передусім необхідно модернізувати матеріально-технічну базу університетів, у яких доволі часто можна побачити обладнання ще з радянських часів.

Світлана Несчетна
Оксен Лісовий

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий

Очільник МОН Оксен Лісовий озвучив ключові пріоритети змін у вищій освіті: мережа та інфраструктура, фінансування, менеджмент.

Про це Оксен Лісовий сказав під час дискусії в межах проєкту «Нова країна» LB та EFI Group.

Міністр наголосив, що передусім необхідно модернізувати матеріально-технічну базу університетів, у яких доволі часто можна побачити обладнання ще з радянських часів.

«Мій син-фізик, навчається на обладнанні, як він сам називає стімпанк. Так, дуже цікаво, йому подобається. Але є хороші викладачі, є хороша школа, є що модернізувати», — зазначив він.

Другий напрям, за словами Лісового, академічний менеджмент.

«Система управління університетами також потребує оновлення. Потрібно позбутися таких явищ, як „вічні ректори“ та корупційні схеми, які не мають нічого спільного з якісною освітою. Ще одна проблема — індикативна собівартість, коли університети конкурують не якістю, а ціною. Через це якісніші заклади не можуть розвиватися, бо інші демпінгують вартість навчання», — каже міністр.

Також необхідно переглянути механізми фінансування, наголосив очільник МОН.

«Зараз у парламенті на фінальній стадії законопроєкт №10399, який передбачає більш гнучке держзамовлення, орієнтоване на потреби ринку праці, а також часткову компенсацію навчання для талановитих студентів-контрактників», — повідомив Лісовий.

Нагадаємо, раніше міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що система вищої освіти в Україні повинна стати одним із ключових чинників, які спонукатимуть українців повертатися додому.

45
