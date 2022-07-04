Реформи надали Україні стійкість у боротьбі з агресією Росії – фон дер Ляєн

У своїй промові президентка Єврокомісії згадала ім’я українського громадянина, громадського активіста та солдата Романа Ратушного, якому завтра мало б виповнитися 25 років, але місяць тому він загинув у боротьбі із російськими загарбниками.

Адміністративні реформи, процеси децентралізації та цифровий розвиток, які були проведені за сприяння та допомоги Європейського Союзу, зробили Україну сильнішою, що дозволяє їй зберігати стійкість і стабільність управління країною навіть в умовах російської агресії.

Про це під час міжнародної конференції з відновлення України у Лугано (Швейцарія) заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає "Укрінформ".

"Україна досягала очевидного прогресу з лютого 2014 року, коли почалася Революція гідності. Це єдина країна у Східній Європі, яка ухвалила законодавство, щоб обмежити владу олігархів. Вони (українці – ред.) провели адміністративні реформи та децентралізацію. Це був успіх. Ми бачили, що ці адміністрації продовжують функціонувати, незважаючи на цю (російську - ред.) війну. Це також є правдою для цифровізації. З європейською допомогою Україна створила витвір мистецтва – послуги електронного врядування, як і вражаючі інструменти з кібернетичної безпеки", - наголосила президентка Єврокомісії.

На початку своєї промови вона згадала ім’я українського громадянина, громадського активіста та солдата Романа Ратушного, якому завтра мало б виповнитися 25 років, але місяць тому він загинув у боротьбі із російськими загарбниками. За її словами, молоді люди, подібні до Романа, зараз віддають Україні найдорожче – життя. Але вони мріють про нову Україну, яка буде вільною, сучасною й квітучою.

"Мрія про нову Україну, яку мали покоління українців, – саме мрія привела нас сьогодні сюди. З нашою підтримкою українські друзі зможуть відбудувати Україну не лише такою, якою вона була, але такою, якою її хотіла б побачити ця молодь. Я знаю, що це може звучати надто амбітно, оскільки російські бомби продовжують падати, руйнуючи не лише школи та лікарні, а й забираючи багато життів. Але всі ми знаємо зараз, що нічого не є неможливим для хороброго народу України", - наголосила Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, у швейцарському місті Лугано 4 липня починається конференція з відбудови України після вторгнення Росії. Своє бачення цього процесу має представити й Україна. На заході очікують делегації із 40 країн та кількадесят представників міжнародних організацій.

У Швейцарії стартує масштабна міжнародна конференція з відбудови України – чого очікувати

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