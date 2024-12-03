Реформування української митниці очолить Смілянський: хто тепер буде головою "Укрпошти"

Уряд запровадив посаду урядового уповноваженого з питань реформування митниці, яку обійме голова "Укрпошти" Ігор Смілянський. Проте посаду гендиректора Національний оператор поштового зв'язку він не залишить.

Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль 3 грудня.

Також стало відомо про створення відповідної координаційної робочої групи.

"Її завданням на чолі з Уповноваженим буде синхронізація з ЄС, модернізація інфраструктури, впровадження ризик-орієнтованої системи, діджиталізація та багато іншого", — розповів Шмигаль.

Реакція Смілянського на призначення

Голова "Укрпошти" Ігор Смілянський прокоментував своє призначення на посаду урядового уповноваженого з питань реформи митних органів. Передусім він зазначив, що виконуватиме обов'ящки на громадських засадах і з посади очільника "Укрпошти" не йде.

"Я не йду з "Укрпошти", продовжую виконувати обов’язки генерального директора, пришвидшувати посилки, зменшувати черги, будувати поштовий банк ну і т.п. Ця робота, як зазначено, на громадських засадах, і я не буду отримувати ніяку компенсацію за її виконання (ну окрім морального задоволення і купи порад та хейту в коментарях)" — написав Смілянський на своїй сторінці в Facebook.

За словами Смілянського, він не планує детально коментувати свою діяльність на посаді керівника штабу з реформування митниці, адже прагне "досягнути результату, а не піару".

"Єдине виключення я зроблю, якщо буду відчувати тиск з боку кого б там не було (ну якщо раптом в когось з’явиться така хибна думка)", — додав він.

Яка мета проєкту з реформування митних органів

Як пояснив Смілянський, це призначення не було його ініціативою, до проєкту будуть залучені міжнародні партнери, а його основною метою протягом наступних 3-4 місяців, разом з Міністерством Цифрової Трансформації, Міністерством Економіки та Фінансів, іншими учасниками, — розробити та запропонувати абсолютно нову модель митниці, де переважна більшість процесів базується на цифровізації, аналізу даних та ризик моделях.

"Без людського фактору або з його мінімальним впливом. Умовно, можна довго та безуспішно роками ганятись (або зображати біг) за контрабандою певних товарів, а можна зробити так, щоб їх просто не було можливості продати. Занизив ввізну вартість? Сплатиш більше ПДВ (бо бази інтегровані)", — додав Смілянський.

Він також наголосив, що готовий почути всіх, "включно з контрабандистами" і запровадити "гру по-білому".

"Тут важливий наголос на "почути" а не "отримати подарунок". Бо важливо зрозуміти, чому і як працюють схеми, чи можна змінити правила гри, щоб вони грали по-білому, чи є там достатньо маржинальності?" — написав Смілянський.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що 239 співробітників митниці оформили собі інвалідність від початку повномасштабного вторгнення РФ.

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