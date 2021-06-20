Регіони у полоні негоди: де в Україні через грози і вітер немає світла, а які області через зливи досі затоплені

Без електропостачання понад 50 сіл та міст України.

В Україні через негоду на ранок 20 червня знеструмлено 57 населених пунктів у чотирьох областях. У мешканців немає електропостачання через сильний вітер і грозу.

Про це повідомляється на сайті ДСНС.

Зокрема, знеструмлено у Житомирській області – 23 населених пунктів, Вінницькій області – 20 населених пунктів, Київській області – 11 населених пунктів та Донецькій області – 3 населених пункти. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Крім того, у місті Дніпро в Амур-Нижньодніпровському та Індустріальному районах через зливи 17-18 червня залишаються частково підтопленими 48 приватних житлових будинків та 118 подвір'їв. Наразі тривають із відкачування води.

У Донецькій області в Маріуполі також через інтенсивні дощі залишаються частково підтопленими 30 присадибних ділянок в садовому товаристві "Метеор", де 17 червня стався перелив через дамбу Старокримського водосховища. Рівень води поступово знижується. Протягом 19 червня підрозділи ДСНС відкачували воду та прибрали три дерева з проїжджих частин доріг.

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Негода в Україні: знову залило одразу кілька регіонів та Крим

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