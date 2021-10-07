Регіони у полоні потужного вітру: де в Україні 7 жовтня різко зміниться погода

Вітер від 7 жовтня почне посилюватися.
Погода в Україні сьогодні, 7 жовтня, у деяких регіонах почне змінюватися. Так, місцями синоптики прогнозують потужний вітер. У зв'язку з цим, рятувальники оголосили штормове попередження.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України з посиланням на Укргідрометцентр.
Так, за даними Укргідрометцентру 7 жовтня у більшості західних та південно-східних областей очікується потужний вітер із поривами до 15-20 м/с. Через негоду оголошено I рівень небезпечності, "жовтий".
"7 жовтня вдень у західних (крім Закарпатської і Хмельницької областей), Херсонській, Запорізькій і Донецькій областях пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий). 7-9 жовтня у південних, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Вінницькій, Дніпропетровській та Донецькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні Укргідрометцентру.
Раніше народний синоптик Леонід Горбань заявив, що цьогорічні перші заморозки і сніг в Україні слід очікувати вже в другій половині жовтня.
Тим часом, в Укргідрометцентрі розповіли, до якої зими готуватися українцям.
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