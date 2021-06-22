Регулярні медогляди, поліпшення імунітету учнів та спорт для всіх: Зеленський презентував програму "Здорова Україна"

Програма охоплюватиме всі вікові категорії та групи населення.

Президент України Володимир Зеленський презентував загальнонаціональну програму "Здорова Україна" та анонсував впровадження регулярних повних медичних обстежень для людей старше 55 років кожні два роки, а для деяких категорій – щороку.

Про це він повідомив 22 червня під час всеукраїнського форуму "Україна 30. Здорова Україна" у Києві.

Зокрема, програма "Здорова Україна" передбачає популяризацію здорового способу життя, розвиток спортивної інфраструктури в громадах, доступність спорту для всіх верств населення, забезпечення інклюзії та безбар'єрності у спорті.

Президент зауважив, що програма спрямована на всі вікові категорії та групи нашого населення, але вона спрямована на досягнення однієї головної мети, яка одним реченням звучить так: "Українці мають жити довше".

Регулярні медичні обстеження та діагностика захворювань

За словами глави держави, за статистикою 85% передчасних смертей спричинені неінфекційними захворюваннями, здебільшого – це хвороби системи кровообігу та онкозахворювання, де найбільшою проблемою є саме діагностика цих хвороб.

"Для осіб старше 55 років будуть запроваджені так звані медичні "check-up" - повні медичні обстеження кожні два роки, а для деяких категорій – кожного року", - заявив Зеленський.

За словами президента, рання діагностика захворювань дозволяє державі рятувати життя своїх громадян, витрачаючи набагато менше коштів.

Здорова школа

Також Зеленський заявив про запуск восьми компонентів для поліпшення імунітету усіх учнів шкіл. "Це 8 компонентів для зміцнення здоров’я та імунітету усіх учнів усіх шкіл по всій території нашої країни. Зокрема – це нова концепція уроків фізкультури, реформа шкільного харчування, популяризація спортивних секцій та гуртків, нові онлайн-додатки, де діти та батьки зможуть їх використовувати під час занять", - зазначив Зеленський.

Розвиток спортивної інфраструктури

Зеленський заявив, що спортивна інфраструктура має бути доступною для всіх верств населення у всіх громадах, а також потрібно забезпечити інклюзію та безбар'єрність у спорті.

"Близько 75% українців не займаються регулярно будь-якою фізичною активністю. Це відбувається з різних причин, зокрема й через відсутність доступної спортивної інфраструктури – зручної, сучасної, безкоштовної, і ще важливіше – поруч з домом", - переконує він.

Тому, як запевнив глава держави, будуть створені "активні парки" та спортивні майданчики по всій Україні.

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