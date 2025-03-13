Регулярно чути вибухи: очільник МАГАТЕ заявив про нестабільну ситуацію на Запорізькій АЕС

Рафаель Гроссі вважає, що ситуація на Запорізькій АЕС залишається нестабільною через постійні обстріли України.

Глава Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі вважає, що ситуація на Запорізькій АЕС залишається нестабільною. Все через постійні обстріли України.

Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ.

"Нестабільна ситуація з ядерною безпекою спостерігається на Запорізькій АЕС. За даними МАГАТЕ, на її території регулярно чути вибухи", – зазначив Гроссі.

За його словами, команда агентства продовжує моніторинг ядерної безпеки, зокрема стану обслуговування об'єктів на Запорізькій АЕС.

Наразі на відкритому розподільчому пристрої 750 кВ триває ремонт вимикача однієї з трьох ліній електропередач, які залишаються відключеними через бойові дії. Також розпочалися роботи з технічного обслуговування головного трансформатора 5-го енергоблока, повідомили в МАГАТЕ.

Разом з тим, під час перевірки рівня води у 12 ставках-охолоджувачах підтверджено, що її обсягу достатньо для охолодження всіх шести реакторів у їхньому нинішньому зупиненому стані.

У МАГАТЕ додали, що загроза ядерній безпеці в Україні залишається постійною через регулярні обстріли України.

Нагадаємо, у лютому ворожі обстріли знеструмили одну з ліній живлення Запорізької АЕС.

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