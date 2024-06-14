Реінкарнація по-російськи: як потоплені кораблі РФ стають баржами біля Кримського мосту

Російські кораблі "перевтілюються" в баржі біля Кримського мосту, щоб "спокутувати гріхи".

Таку думку висловив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Баржі навколо так званого "кримського мосту" - це реінкарнація російських кораблів, які було втоплено у Чорному морі. Хто був "поганим" кораблем в минулому житті, в наступному стає кримською баржею, щоб цими стражданнями очистити карму. Але справжні "грішники" стають взагалі боновими загородженнями", - написав Плетенчук у Facebook.

Нагадаємо, раніше речник ВМС розповів, що росіяни вигадують нові способи захисту незаконно побудованого Кримського мосту через неможливість охороняти його за допомогою Чорноморського флоту. Відтак, для захисту мосту вони використовують баржі та бонові загородження.

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