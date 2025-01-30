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Реінтеграція, перекваліфікація та психологічна підтримка: ветераноцентричність має стати новим українським трендом

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Реінтеграція, перекваліфікація та психологічна підтримка: ветераноцентричність має стати новим українським трендом

За попередніми підрахунками, після завершення війни в Україні буде близько 5-6 мільйонів ветеранів. Їхня адаптація у суспільстві, реабілітація та працевлаштування визначатимуть основні напрямки соціальної політики держави. І мова йде не лише про пільги та виплати. Це вплине на всі сфери життя - медицину, освіту, культуру, політику, навіть на розвиток спорту.

Про це йшлося під час міжнародного форуму "Майбутнє в Україні: відновлення та розвиток людського капіталу", повідомила пресслужба Маріуполь Реборн.

Держава та громадські активісти вже почали розробляти механізми, які забезпечать плавний процес інтеграції ветеранів у цивільне життя. Тут дуже масштабне питання, яке включає і медичну допомогу, реабілітацію, і психологічну підтримку, роботу з родинами ветеранів тощо. Тобто робота ведеться комплексно і вона буде проходити на всіх рівнях: і державному, і приватному, тобто, бізнесу, і, особливо, муніципальному.

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"Реалізація усіх програм буде відбуватися в громадах, на вулицях, на робочих місцях. І тому саме від громади, від вмінь громади, наявності ресурсів, побудови можливостей сильно залежить, що взагалі з ветеранською політикою буде, - зазначила Наталія Ємченко, директорка з комунікацій SCM, членкиня наглядових рад ГО "Маріуполь.Реборн" та ГО "Серце Азовсталі", - Інвестиційна компанія SCM фокусується на переналаштуванні наших процесів на роботі з військовими. Ми вже працюємо із цим, і з точки зору команди, і з точки зору безбар'єрності інфраструктури, де це можливо. Зараз загалом у державі йде процес закладання політики ветераноцентричності".

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Підготовкою муніципальних команд, зокрема до роботи з ветеранами, нині займається Школа відновлення громад. Це спільний проєкт Асоціації міст України та Маріуполь Реборн, який підтримує Метінвест і SCM Ріната Ахметова. Проєкт готує менеджерів періоду відновлення. У більш широкому спектрі питань - і програми відбудови, і збереження та повернення людського капіталу.

"Асоціація міст України через Аналітичний центр, Секцію з розвитку деокупованих та тимчасово окупованих громад, Муніципальний центр відновлення та Школу відновлення громад на кількох рівнях напрацьовує рішення для відновлення територіальних громад і збереження людей. Це і законодавче забезпечення діяльності громад, і допомога ВПО, і навчання службовців муніципалітетів окремо та командами. Велике значення  ми надаємо обміну кращими практиками та досвідом між громадами та розвитку партнерств як всередині країни, так і міжнародних. Це дозволяє громадам вивчати й застосовувати найкращий досвід світу", - пояснює виконавчий директор АМУ Олександр Слобожан.

Повернення людей та відновлення людського капіталу висвітлює важливі питання щодо стимулів для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), ситуацію на тимчасово окупованих територіях та роль держави у створенні можливостей для цих категорій населення. Адже йдеться про 12 мільйонів осіб.

"Без урахування цього фактору відбудувати Україну буде надзвичайно складно. Відродити міста без людей, побудувати виробництво без людей — неможливо. Ми маємо чітко розуміти, що головний скарб України, найголовніше, що ми сьогодні маємо, — це люди. І навколо цього ми маємо будувати свою роботу, формувати відповідні законодавчі ініціативи і програми. Саме на цьому ми робимо акцент в межах роботи Школи відродження громад", - наголосив Вадим Бойченко, Голова Секції Асоціації міст України з розвитку деокупованих та тимчасово окупованих громад, Маріупольський міський голова.

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Нагадаємо, Школа відновлення громад, заснована Асоціацією міст України та ГО «Маріуполь.Реборн», має на меті підготовку муніципальних менеджерів для періоду відновлення. Проєкт реалізується за підтримки Уряду Великої Британії в рамках програми UK International Development та Міжнародного республіканського інституту (IRI Ukraine) у партнерстві з Метінвест та SCM. Освітніми партнерами проєкту є Метінвест Політехніка та Національний університет «Києво-Могилянська Академія». 

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