Рекет, як у 1990-ті: у Дніпрі банда захопила аптеку через відмову власників платити за "дах"

Зловмисники захопили приміщення аптеки, бо власники відмовилися сплачувати так звані "відступні" за спокійне ведення бізнесу

У Дніпрі банда відібрала аптеку у власників після того, як вони відмовилися щомісяця платити гроші за "спокійне ведення бізнесу".

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

За словами правоохоронців, спочатку зловмисники влаштовували штовханину з керівництвом аптеки і познімали зовнішні вивіски. Потім, скориставшись відсутністю персоналу, зловмисники захопили приміщення та винесли усе майно. Усі дії зловмисників відбувалися під контролем криміналітету.

Затримані зловмисники

На підставі зібраних доказів учасникам угруповання — трьом місцевим мешканцям повідомили про підозру за ч. 3 ст. 206 (Протидія законній господарській діяльності, що заподіяло велику шкоду, за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. За скоєне їм загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Дніпрі СБУ затримала злочинну групу, яка займалася рекетом і яку очолював депутат.

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