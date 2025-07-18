Рекетир вийшов під заставу, щоб знову зайнятися вимаганням

Затримання вимагача у Житомирі / © Житомирська обласна прокуратура

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У Житомирі затримали за вимагання 63-річного чоловіка, який лише нещодавно вийшов під заставу зі слідчого ізолятора. Під слідством він перебував також за вимагання.

Про це повідомили у Житомирській обласній прокуратурі.

У червні цього року чоловік вимагав надуманий борг в розмірі 500 доларів США у колишнього військовослужбовця. Тоді рекетира затримали, а слідчий суддя обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою із правом внесення застави в розмірі 363 тис. грн.

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Заставу чоловік вніс, а вже через три дні пішов вимагати 6000 доларів США, погрожуючи своїй жертві насильством і незаконним заволодінням його житлом.

Побоюючись погроз, потерпілий передав вимагачу 5000 гривень, а згодом, уже перебуваючи під контролем правоохоронців, — решту суми.

© Житомирська обласна прокуратура

Зловмисника затримали на місці злочину і тепер йому повідомили про нову підозру. Його дії кваліфіковано як вимагання чужого майна з погрозою насильства, що завдало значної шкоди потерпілому, вчинене повторно в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 189 КК України).

© Житомирська обласна прокуратура

Оскільки злочин було скоєно повторно, Житомирською обласною прокуратурою до суду скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою, а також звернення застави в дохід держави.

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Нагадаємо, у Черкасах тренерку, яка займалася хореографією з дітьми в одній зі шкіл, підозрюють у розтраті 1 мільйона 350 тисяч гривень.