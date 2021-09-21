Рекламувала себе у месенджерах і брала 300 грн за довідку: у Запоріжжі дівчина підробляла ПЛР-тести на COVID-19

Рекламувала себе у месенджерах і брала 300 грн за довідку: у Запоріжжі дівчина підробляла ПЛР-тести на COVID-19

Замовляли "липові" довідки загалом туристи.

У Запоріжжі 25-річна дівчина налагодила "бізнес" з видачі підроблених довідок ПЛР-тестів на COVID-19. За свої послуги брала 300-400 грн в залежності від строків.

Про це повідомляє МВС України.

25-річна фігурантка рекламувала свої послуги з виготовлення підроблених довідок у групових чатах у месенджерах та соцмережах. Замовляли "липові" документи загалом туристи. Жодних лабораторних дослідження вони не проходили, а лише надавали свої персональні дані.

Встановлено, що жінка виготовила понад 60 довідок з негативним результатом ПЛР-тесту на коронавірус. Вартість однієї довідки складала 300-400 гривень (залежно від строку її виготовлення).

Довідки видавалися лише в електронній формі від імені місцевої приватної лабораторії, яка здійснює дослідження зразків на COVID-19. Дані до бази лабораторії не вносилися.

"За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 3 років. Вирішується питання щодо оголошення підозри. Слідчі дії тривають", - зазначили у прокуратурі.

Нагадаємо, що на Запоріжжі представники місцевого туристичного агентства виготовляли і продавали довідки з негативним результатом на COVID-19 для перетину державного кордону. Їхніми клієнтами були переважно туристи, які планували поїздку в іншу країну.

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