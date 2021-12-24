Рекорд 4G: Київстар розігнав швидкість мобільного інтернету до понад 1,1 Гбіт/с

Київстар разом зі своїм технологічним партнером Huawei встановили рекорд швидкості 4G-інтернету у власній мережі – досягли понад 1,1 Гбіт/с. Цей результат став можливим завдяки технології MIMO4x4 та агрегації частот (Carrier Aggregation) – одночасному використанню частот 1800 МГц, 2100 МГц та 2600 МГц.

Київстар з 2018 року використовує агрегацію частот 1800 МГц та 2600 МГц для досягнення високої швидкості передачі даних та більшої ємності мобільної мережі. А частоти 2100 МГц для 4G можуть значно розширити можливості мобільних операторів та покращити клієнтський досвід абонентів.

"Розвиток 4G – це не лише розширення покриття. Він має великий технологічний потенціал, пов'язаний з впровадженням Massive MIMO, VoLTE тощо. Сьогодні в лабораторних умовах ми досягли швидкості понад 1 Гбіт/с. У звичайних умовах для абонентів це значить збільшення швидкості у середньому на 5-10 Мбіт/с", – коментує Володимир Лутченко, технічний директор Київстар.

Завдяки використанню найбільшої кількості частот та впровадженню широкого спектра сучасних технологій – Київстар 3 роки отримував визнання за найшвидший мобільний інтернет в Україні від міжнародної компанії Ookla, яка проводить тести швидкості інтернету у додатку Speedtest. За підсумками першого півріччя 2021 року телеком-оператор також відзначений за краще покриття мережі.

Обладнання, на якому був встановлений рекорд швидкості, – ультраширокосмуговий радіомодуль, який підтримує одночасну роботу трьох радіочастотних діапазонів, дозволяє використовувати широку смугу частот і всі технології радіодоступу, покращує досвід користувача приблизно на 30% і зменшує споживання енергії також приблизно на 30%.

Довідка про Київстар:

Київстар – найбільший український оператор телекомунікацій, якого обрали 26 млн абонентів мобільного зв’язку і понад 1 млн користувачів "Домашнього інтернету". Компанія надає послуги на основі широкого спектру мобільних та фіксованих технологій, у тому числі 4G. Наразі понад 90% населення України живе і працює у зоні дії мережі LTE Київстар. Крім того, компанія є лідером ринку фіксованого інтернету, а також провайдером конвергентних послуг (мобільний зв’язок, фіксований інтернет, ТБ).Також Київстар надає інноваційні рішення з використанням Big Data, IoT, Cloud solutions, мобільні фінансові послуги, та інші.

Акціонери Київстар – міжнародна Група VEON, головний офіс в Нідерландах. Акції Групи знаходяться в обігу на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам).Київстар 24 роки працює в Україні, і визнаний як найдорожчий бренд України, найбільший платник податків у галузі зв’язку, кращий роботодавець та соціально-відповідальна компанія.

Додаткова інформація: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua.