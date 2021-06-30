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Рекорд Довбика на Євро-2020 і напад на головного лікаря Англії. П'ять новин, які ви могли проспати

Рекорд Довбика на Євро-2020 і напад на головного лікаря Англії. П'ять новин, які ви могли проспати

Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять новин, які ви могли проспати:

  • Гол форварда збірної України Артема Довбика в матчі 1/8 фіналу Євро-2020 з національною командою Швеції увійшов до історії Чемпіонатів Європи. Читати далі –>
  • У столиці Великої Британії невідомі напали на головного лікаря Англії Кріса Вітті, коли посадовець перебував у Сент-Джеймському парку. Читати далі –>
  • Лідер Корейської Народно-Демократичної Республіки Кім Чен Ин заявив про пов'язаний з COVID-19 "серйозний інцидент", який може загрожувати безпеці країни, попри загальнонаціональні протиепідемічні зусилля. Читати далі –>
  • Кількість жертв обвалення 12-поверхівки поблизу Маямі у вівторок, 29 червня, зросла до 12. Ще 149 людей досі вважаються зниклими безвісти. Читати далі –>
  • У США трансгендерна жінка Каталуна Енрікес перемогла на конкурсі краси і вперше в історії отримала титул "Міс Невада". Читати далі –>