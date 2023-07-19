Рекорд незаконного збагачення: у НАЗК повідомили, скільки привласнив одеський військком Борисов

Тільки один об’єкт, куплений в Іспанії на його матір вартує 3,7 мільйона євро.

Екскерівник Одеського регіонального центру комплектування та соціальної підтримки Євген Борисов привласнив 188 мільйонів гривень. Це рекорд незаконного збагачення, що вдалось виявити антикорупційній структурі.

Голова Національного агентства з питань протидії корупції Олександр Новіков розповів про це під час пресконференції "Як реалізувати антикорупційну політику в секторі оборони під час війни?" у Медіацентрі Україна, передає "Укрінформ".

"Фактично рекордний висновок встановлення фактів незаконного збагачення - 188 млн грн", - зазначив Новіков.

Голова антикорупційного агентства також додав, що по справі незаконного збагачення Борисова найближчим часом буде направлено обґрунтований висновок від НАЗК.

Новіков зауважив, що за даними НАЗК, покупка здійснена 15 грудня 2022 року, «коли Україна щоденно була під обстрілами росіян».

За інформацією НАЗК, таких коштовних об’єктів у Борисова ще кілька і усі вартістю від пів мільйона євро.

За поясненнями колишнього одеського воєнкома, кошти були сформовані шляхом надання позик різними підприємцями на суму 4,2 мільйона доларів.

"Один із них це співвласник клубу "Ibiza", на 1 мільйон доларів. При цьому жодними відомостями з податкової не підтверджується наявність у осіб відповідних коштів. Більше того, окремі угоди про позики, що були надані нам на підтвердження наявності коштів, були підписані в місті Одеса громадянами, що були відсутні у вказаному місті на час підписання", - додали у НАЗК.

Не лише незаконне збагачення

У діяльності одеського підрозділу ТЦК було встановлено не лише факти незаконного збагачення, а й канали незаконного виїзду за кордон.

"Усі ці матеріали будуть направлені до правоохоронних органів. Сподіваємось, що Державне бюро розслідувань швидко проведе розслідування, направить справу до суду і всі ці вілли в Іспанії, офісні приміщення, автомобілі будуть конфісковані відповідно до вироку суду", - сказав голова НАЗК.

Відомо, що родина начальника одеського військкомату під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості та автівок на мільйони доларів. Про це свідчать витяги з іспанського реєстру, хоча сам Борисов заявляє, що не в курсі, чи є у його сім'ї майно в Іспанії.

Нагадаємо, у ДБР порушили кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем начальником Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час мобілізаційних заходів. Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.

Також повідомлялося, що поліція розпочала досудове розслідування у справі щодо побиття жінки співробітником ТЦКСП на Закарпатті.

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