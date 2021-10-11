Рекорд України: 33-річний спортсмен підняв 260 кілограмів однією рукою

Рекорд спортсмен присвятив родині.

Підняти 260 кілограмів однією рукою - рекорд України встановив 33-річний Володимир Мойсей із Бердянська.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок.

Руку спортсмен втратив два року тому в аварїї. Але попри це спорт не залишив - продовжує тренуватися сам, бере участь у змаганнях і тренує дітей з особливими потребами.

Штангу у 260 кілограмів Володимир підійняв за допомогою лямки через плече. Рекорд присвятив родині і водночас, каже, хотів підтримати кожного, хто занепадає духом після трагічних ситуацій.

Новини України: 33-річний спортсмен підняв 260 кілограмів однією рукою

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