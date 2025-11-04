Рекордна хвиля смертельних дронів: від 2025-го Росія запустила вчетверо більше "Шахедів", ніж торік

Безпілотник.

Від початку 2025-го армія РФ посилила повітряний терор проти України, запустивши понад 44 тисячі безпілотників "Шахед" та їхніх варіантів. Ця кількість у чотири рази більше, ніж протягом усього 2024-го.

Про це повідомляє Sky News з посиланням на дані Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS).

За даними аналітиків, кількість запусків дронів-смертників зросла на 303%. Це, наголошують фахівці, створює безпрецедентний тиск на українську систему протиповітряної оборони.

Близько 64% дронів цього року вдалося збити - трохи менше, ніж торік (68%), адже масовані атаки перевантажують ППО. Українські військові перехоплюють більшість "Шахедів" ще до того, як вони встигають завдати удару.

Зазначається, що дедалі більше дронів прориваються крізь оборону, спричиняючи жертви серед цивільного населення. За даними Моніторингової місії ООН, протягом січня-вересня цього року внаслідок російських ракетних атак і ударів БпЛА загинули щонайменше 494 мирних жителі.

Модернізовані "Герані"

Після початку повномасштабного вторгнення Росія отримувала іранські "Шахеди", а згодом налагодила власне виробництво "Герань-1" і "Герань-2". Експерти компанії EODynamis наголошують, що росіяни постійно модифікують ці дрони, додаючи важчі боєголовки - від 50 до 90 кг, а також експериментують із типами вибухівки: осколково-фугасною та термобаричною.

Поширеним варіантом боєголовки, що використовують в Shahed, є осколково-фугасна речовина, метою якої є максимізація осколкової шкоди особовому складу. Термобаричні боєголовки розробили для максимального вибухового ефекту проти будівель та укріплених позицій.

У липні російські медіа показали кадри із заводу з виробництва "Шахедів" у спецекономзоні "Алабуга" в Татарстані. Підприємство планує випускати до 25 тисяч дронів на рік. За даними української розвідки, до кінця цього року Росія може виготовити близько 79 тис. таких апаратів.

Фахівець CSIS Ясір Аталан пояснює, що Росія використовує тактику виснаження, бо своїми масовими атаками змушує Україну витрачати дорогі ресурси на перехоплення дешевших цілей.

"Мета нападника - змусити захисника витратити час, зусилля і гроші. Ви можете збивати "Шахеди", але кожен запуск - це ще одна спроба виснажити оборону", - сказав він.

Вартість одного дрона Shahed оцінюють у 20-50 тисяч доларів, тоді як ракета ППО може коштувати сотні тисяч. Саме тому українські війська все частіше застосовують дрони-перехоплювачі, щоб зменшити дисбаланс вартості.

"Успіх у війні дронів залежить від того, хто швидше адаптується і зможе діяти найекономічніше", - зазначає експерт із вибухівки Чарлі Валентайн.

Нагадаємо, на російських "Шахедах" знайшли важливу деталь з Китаю - антену супутникової навігації. Експерт у галузі військових радіотехнологій Сергій «Флеш» повідомив, що антена була встановлена на дрон 8 жовтня, а вже 15 жовтня цей БпЛА збили українські сили. Це доводить, що між виробництвом і запуском проходить лише кілька днів.