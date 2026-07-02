Рекордна кількість балістики: Ігнат розкрив шокувальні масштаби і небезпечну деталь удару по Києву

Атака на Київ. / © Associated Press

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Під час комбінованого удару вночі 2 липня Росія випустила по Києву 28 балістичних ракет. Це була одна з найбільш масованих ударів по столиці.

Про це повідомив керівник управління комунікації командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів в ефірі Ранок.LIVE.

Він наголосив на тому, що росіяни запустили велику кількість балістики, перехоплювати яку можуть лише системи Patriot. За словами Ігната, саме балістичні ракети залишаються найбільшим викликом для української ППО.

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Серед застосованого озброєння були ракети «Іскандер-М», «Циркон», а також зенітні ракети С-400, які російські війська використовують для ударів по наземних цілях.



Ігнат зауважив, що ефективність знищення крилатих ракет залишається майже 100%, а безпілотників — понад 90%.

Атака РФ 2 липня — яка особливість

Російська армія запустила по Україні майже 600 цілей за ніч. Зокрема, 74 ракети. Серед цілей було чотири «Циркони» та понад 40 крилатих ракет — «Калібри» і Х-101. Сили ППО знищили лише чотири балістичні ракети Іскандер-М/С-400 — з 28 запущених.

Авіаційний експерт Богдан Долінце заявив, що сьогоднішній удар по Києву був майже рекордним за кількістю використаних ракет. З його слів, атака по столиці була не просто комбінованою — велика кількість російських цілей зійшлась в одному часовому проміжку.

Авіаційний експерт Валерій Романенко наголосив, що Росія перенесла свої атаки на житлові будинки із підприємств. Ворог цинічно замінює потужність ударів перенаправленням на збільшення кількості жертв серед мирного населення.

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Дата публікації 11:23, 02.07.26 Кількість переглядів 34 Прильоти ракет просто по будинках! Київ у руїнах! ТСН наживо!

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