"Крива захворюваності стрімко зростає": у МОЗ розповіли, як COVID-19 вплинув на медичну систему

"Крива захворюваності стрімко зростає": у МОЗ розповіли, як COVID-19 вплинув на медичну систему

Кількість випадків коронавірусу подвоюється щодва-щотри тижні.

Через COVID-19 до медиків на лінію "103" надходить надзвичайно велика кількість дзвінків, яка вже встановила історичний рекорд.

Про це сказав міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко під час виступу в Раді.

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За його словами, Україна увійшло до чергової осінньо-зимової європейської хвилі зростання рівня захворюваності на COVID-19. Ляшко каже, що в країні щодва-щотри тижні кількість випадків коронавірусу подвоюється.

"Цього разу крива захворюваності стрімко зростає. Кожні два-три тижні кількість випадків COVID подвоюється. Кількість дзвінків на "103" вже встановила історичний рекорд. І він не буде останнім. Так само як встановила історичний максимум кількість виїздів бригад "швидкої" і кількість госпіталізацій", - висловився Ляшко.

Убезпечити себе від тяжкого перебігу коронавірусу, його наслідків і смерті можна завдяки вакцинації.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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