Рекордна кількість "Шахедів" за день: у Повітряних силах прокоментували масовану атаку 24 березня

У вівторок, 24 березня, Росія здійснила одну з наймасованіших повітряних атак на територію України. Лише у денний час зафіксували проліт понад 400 ударних безпілотників, є підтверджені влучання.

Про це у коментарі «Українській правді» повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

За даними Юрія Ігната, ворог розпочав чергову хвилю повітряного терору після оприлюднення ранкового звіту про результати нічної атаки. У період з 09:00 до 15:00 на територію країни залетіло понад 400 БпЛА з південного та північного напрямків, а також через лінію бойового зіткнення. Загалом, починаючи від 18:00 23 березня, зафіксовано проліт 392 дронів до початку денної хвилі.

«Велика кількість безпілотників залітали з півночі (Чернігівська та Сумська область), вони фактично рухались колонами. Географія удару протягом денної пори була ширшою, ніж уночі: Полтавщина, Київщина, Вінниччина і західні регіони від Хмельницька до Львова. Можна сказати, це одна з найбільших атак протягом доби», — зазначив Юрій Ігнат.

Речник Повітряних сил уточнив, що для відбиття масованої атаки задіяні всі наявні засоби: авіація, підрозділи малої ППО та мобільні вогневі групи. Окрім використання безпілотників, противник продовжує обстрілювати прифронтові регіони на сході та півночі країни керованими авіаційними бомбами (КАБами).

Масована атака на Україну 24 березня — останні новини

Серія вибухів пролунала у низці обласних центрів України вдень 24 березня під час масованої атаки російських безпілотників. Зокрема, у Львові підтверджено роботу сил протиповітряної оборони. Внаслідок ворожого обстрілу у місті зафіксовано пошкодження житлового будинку.

Аналогічна ситуація склалася в Івано-Франківську, де під час повітряної тривоги також працювали підрозділи ППО по ворожих дронах.

Крім того, серія вибухів сколихнула Вінницю. Звуки ударів було чутно у різних районах міста. У соціальних мережах очевидці поширюють кадри, на яких зафіксовано стовп чорного диму, що здіймається над одним із секторів Вінниці після вибухів.