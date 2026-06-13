Рекордна кількість жертв за 4 роки: ООН оприлюднила страшні дані про загиблих в Україні

Обстріл України / © ТСН

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У травні в Україні загинуло та зазнало поранень більше цивільних осіб, ніж у будь-якому іншому місяці за останні чотири роки.

Такі дані оприлюднила Моніторингова місія ООН з прав людини.

Місія підтвердила, що внаслідок насильства, пов’язаного з конфліктом, загинули щонайменше 274 цивільні особи, ще 1763 отримали поранення. Загальна кількість жертв перевищила 2000 осіб.

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«Загальна кількість жертв серед цивільних осіб у травні перевищила 2 000 осіб, і цей місяць став місяцем з найбільшою кількістю жертв серед цивільних осіб з квітня 2022 року», — заявила голова місії Даніель Белль.

Інтенсифікація бойових дій та все частіше застосування потужної зброї в міських районах призвели до великої кількості загиблих і поранених. Основною причиною стали атаки з використанням ракет та авіабомб.

Так, 5 травня в Запоріжжі внаслідок авіаційного удару загинули 12 цивільних, 42 отримали поранення. 14 травня ракета влучила в житловий будинок у Києві, загинули 24 людини.

Поблизу лінії фронту значна частина жертв спричинена атаками дронів малого радіусу дії. У травні від них загинули щонайменше 64 цивільні, 539 поранені — найвищий показник з початку повномасштабного вторгнення.

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Місія також підтвердила жертви на окупованих територіях. Зокрема, 21 травня в Старобільську загинули 21 цивільна особа.

Моніторингова місія ООН продовжує документувати всі випадки шкоди цивільному населенню по всій території України.

Обстріл України — останні новини

Нагадаємо, 13 червня, російські окупаційні війська завдали авіаудару трьома керованими авіабомбами (КАБ) по центральній частині Словʼянська на Донеччині.

Атака відбулася близько 10:45 ранку безпосередньо по цивільних об’єктах. Внаслідок ворожого обстрілу зафіксовано значні руйнування, зокрема пошкоджено навчальний заклад, приватні автомобілі та 23 багатоповерхові будинки. Також відомо про трьох постраждалих жінок серед мирного населення, яким оперативно надали кваліфіковану медичну допомогу.

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Також, зранку 13 червня Запоріжжя сколихнули сильні вибухи. Росіяни атакували дронами у місті об’єкт критичної інфраструктури. Загинув чоловік.

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