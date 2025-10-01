Рекордна негода на Одещині вбила дев’ятеро осіб, серед них дитина

Негода в Одесі / © ДСНС

В Одесі та області через негоду загинули 9 людей, з них — одна дитина. Майже двомісячна норма опадів випала в Одесі протягом 7 годин. Це спричинило підтоплення низки вулиць, а також пошкодження комунальної інфраструктури.

Про це повідомили у ДСНС.

«Всю ніч рятувальники допомагали евакуювати людей з водяних пасток, вилучати автівки, відкачувати воду з будівель та шукати зниклу дівчину, яку знайшли о 7 ранку… Всього врятовано 362 особи та евакуйовано 227 транспортних засобів», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 30 вересня, Одесу та область накрила потужна негода. Рятівники працювали всю ніч. Інтенсивні зливи спричинили масштабні підтоплення.

Внаслідок негоди в Одесі школярі 1 жовтня навчатимуться дистанційно. Про це повідомила директорка Департаменту освіти та науки Одеської міськради Олена Буйневич. Рішення ухвалили через необхідність ліквідувати наслідки зливи.