Рекордна сума на фортифікації: Шмигаль повідомив про посилення обороноздатності України

Кабмін виділяє рекордну суму на облаштування оборонних рубежів. Йдеться про 17,5 млрд гривень, які будуть направлені на будівництво інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, відповідне обладнання та систему невибухових загороджень.

Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль 19 січня.

"Кошти виділяємо профільним відомствам та обласними державним адміністраціям", — зазначив Шмигаль.

Тим часом, за повідомленням голови Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса, Росія здатна впродовж січня сформувати достатній контингент для повторного наступу на територію Чернігівщини.

За словами голови Чернігівської ОВА, на 2023 рік для будівництва військових, інженерних і фортифікаційних споруд було передбачено 363 мільйони гривень з резервного фонду держбюджету. З них використали понад 217 мільйонів гривень – це 59,9%.

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