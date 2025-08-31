Реклама

Одна з них –неймовірний випадок вінничанина Сергія Алексо, 53-річного піхотинця з позивним Алекс. У 2024, вибиваючи ворога з-під Вовчанська на Харківщині, у стрілецькому двобою отримав поранення обох рук. Кістка лівої кінцівки була розтрощена. Від шоку та кровотечі Алекс міг загинути за лічені хвилини. Його врятував кровоспинний турнікет, який Алекс зміг правильно накласти сам, а побратими затягнули вороток. Евакуація Алекса тривала довгих 24 доби. Весь цей час він був з турнікетом на руці, який не лише спинив кров, а й не пропустив токсини в організм Алекса. Завдяки цьому захисник вижив, але на жаль рука муміфікувалася. За рішенням лікарів її довелося ампутувати. На думку начальника відділу гнійної хірургії Військово-медичного клінічного центру Північного регіону Володимира Купріянчука історія бійця тягне на рекорд – 582 години з турнікетом.

Незабаром доля зглянулася над захисником України. Компанія-виробник саме того кровоспинного турнікета дізналася з дописів у соцмережах про дивовижний випадок Алекса. Зв’язавшись з ним, команда вирішила оплатити біонічний протез та протезування у центрі Superhumans.

Журналісти розшукали Алекса. Він розповів про себе, свою боротьбу за життя та доленосний турнікет. Детально про рекорд волі до життя з перших вуст дивіться у відео: