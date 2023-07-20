Рекордне споживання електроенергії: фахівці закликають українців заощаджувати

Завдяки російським наша енергосистема переживає не найкращі часи.

Вчора,20 липня, зафіксовано рекордне споживання електроенергії в вечірні години. Енергетики застерігають: це був спекотний, але не найспекотніший день.

Про це повідомляє Укренерго.

Як допомогти енергетикам

Через постійні ракетні й дронові атаки українська енергосистема важко переживає навантаження. Її слід берегти, а енергетикам – всіляко допомагати. Ба більше, попереду на нас чекає зима.

Найвідчутнішою допомогою буде вимкнення кондиціонерів з 16:00 до 23:00. "Якщо ж ви ніяк без цього не можете обійтись – будь ласка, виставляйте температуру 23 градуси й вище", – звернулися в Укренерго.

Чим ще можна допомогти енергосистемі:

Замінити кондиціонер на вентилятор;

Охолоджувати лише потрібні кімнати, а не всі приміщення;

Не вмикати разом з кондиціонером інші потужні прилади;

Перенести на ніч прання та нагрівання бойлера.

"Дякуємо всім, хто ощадливо споживає електроенергію!", – зауважили в Укренерго.

Нагадаємо, У Міненерго дали прогноз щодо наступної зими. У відомстві сказали, чи знадобляться нам генератори.

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