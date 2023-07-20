Рекордне споживання електроенергії: фахівці закликають українців заощаджувати

Завдяки російським наша енергосистема переживає не найкращі часи.
Вчора,20 липня, зафіксовано рекордне споживання електроенергії в вечірні години. Енергетики застерігають: це був спекотний, але не найспекотніший день.
Про це повідомляє Укренерго.
Як допомогти енергетикам
Через постійні ракетні й дронові атаки українська енергосистема важко переживає навантаження. Її слід берегти, а енергетикам – всіляко допомагати. Ба більше, попереду на нас чекає зима.
Найвідчутнішою допомогою буде вимкнення кондиціонерів з 16:00 до 23:00. "Якщо ж ви ніяк без цього не можете обійтись – будь ласка, виставляйте температуру 23 градуси й вище", – звернулися в Укренерго.
Чим ще можна допомогти енергосистемі:
- Замінити кондиціонер на вентилятор;
- Охолоджувати лише потрібні кімнати, а не всі приміщення;
- Не вмикати разом з кондиціонером інші потужні прилади;
- Перенести на ніч прання та нагрівання бойлера.
"Дякуємо всім, хто ощадливо споживає електроенергію!", – зауважили в Укренерго.
Нагадаємо, У Міненерго дали прогноз щодо наступної зими. У відомстві сказали, чи знадобляться нам генератори.
Читайте також:
- Зима під російськими обстрілами: чи буде в Україні світло і тепло
- Ховати генератори не варто: енергетики говорять про майбутню значно важчу зиму, ніж була попередня
- Розвідка прогнозує нові удари росіян по енергетиці восени: подробиці