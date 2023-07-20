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Рекордне споживання електроенергії: фахівці закликають українців заощаджувати

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Рекордне споживання електроенергії: фахівці закликають українців заощаджувати

Фото: УНІАН

Завдяки російським наша енергосистема переживає не найкращі часи.

Вчора,20 липня, зафіксовано рекордне споживання електроенергії в вечірні години. Енергетики застерігають: це був спекотний, але не найспекотніший день. 

Про це повідомляє Укренерго.

Як допомогти енергетикам

Через постійні ракетні й дронові атаки українська енергосистема важко переживає навантаження. Її слід берегти, а енергетикам  – всіляко допомагати. Ба більше, попереду на нас чекає зима. 

Найвідчутнішою допомогою буде вимкнення кондиціонерів з 16:00 до 23:00. "Якщо ж ви ніяк без цього не можете обійтись – будь ласка, виставляйте температуру 23 градуси й вище", – звернулися в Укренерго.

Чим ще можна допомогти енергосистемі: 

  • Замінити кондиціонер на вентилятор;
  • Охолоджувати лише потрібні кімнати, а не всі приміщення;
  • Не вмикати разом з кондиціонером інші потужні прилади;
  • Перенести на ніч прання та нагрівання бойлера.

"Дякуємо всім, хто ощадливо споживає електроенергію!", – зауважили в Укренерго.

Нагадаємо, У Міненерго дали прогноз щодо наступної зими. У відомстві сказали, чи знадобляться нам генератори.

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Дата публікації
Перегляди
47
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