Рекордне тепло і перші квіти: на Закарпатті розцвіли підсніжники (фото)

На Закарпатті помітили перші підсніжники.

Фото перших квітів опублікував у соціальній мережі Facebook Йожеф Молнар, передає "Перший Кабельний".

За словами автора світлин, фото було зроблено у Сваляві 1 січня.

фото / Йожеф Молнар

Місцеві ЗМІ зазначають, що у перший день нового року на Закарпатті було аномально тепло.

Також у коментарях закарпатці додають фото першого цвітіння цього року у різних районах області.

фото / соцмережі

Рекордно теплий початок січня

У Києві другий день поспіль тримається тепла погода, що абсолютно не властиво для січня. За словами спеціалістів, зараз на вулиці погода, яка властива для середині квітня. На столичних Осокорках кияни навіть помітили метеликів, а в парку "Наталка" розквітли сакури.

Нагадаємо, в перший день нового року було зафіксовано черговий температурний рекорд. 1 січня в Києві вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря становила +10,3°С, що на 4,4°С вище рекордного значення температури для цього дня 2021 року.

Кліматичні сюрпризи проявились у різних куточках України. На вулицях почала зеленіти трава, жителі Вінниці діляться світлинами з пролісками і зеленим барвінком у лісі. Подекуди на сакурах почали розпускатися квіти.

Утім така тепла погода на довго не затримається, адже за прогнозами, до України йдуть сильні морози на Різдво (за юліанським календарем). Мінусова температура у повітрі перетворить опади дощу на сніг.

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