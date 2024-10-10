Рекордне зростання цін від початку року: що здорожчало найбільше в Україні – дані Держстату

Які товари та послуги здорожчали найбільше в Україні.

Зростання цін в Україні у вересні стало найбільшим від початку 2024 року. І рекордно здорожчали саме яйця.

Такі дані опублікував Держстат.

У вересні 2024 року інфляція на споживчому ринку прискорилася до 1,7%.

Показники інфляції 2024 року

В серпні показник інфляції тримався на рівні 0,6%,

у липні – 0%,

у червні – 2,2%,

у травні – 0,6%,

у квітні – 0,2%,

у березні – 0,5%,

у лютому – 0,3%,

у січні – 0,4%.

За даними Держстату, інфляція цього року прискорилася до 8,6%, а ціни зросли на 6,5%.

На споживчому ринку ціни на продукти та безалкогольні напої зросли на 1,8%.

Які товари й послуги здорожчали найбільше

Найбільше (на 12,1%) здорожчали яйця.

На 3,8-1,1% зросли ціни на овочі, масло, молоко та молочні продукти, соняшникову олію, продукти переробки зернових, безалкогольні напої, хліб, м’ясо та м’ясопродукти, рис.

Водночас на 1,8% та 0,2% знизилися ціни на цукор і фрукти.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,4%, що пов’язано зі здорожчанням тютюнових виробів на 2,6%.

підвищилися на 1,4%, що пов’язано зі здорожчанням тютюнових виробів на 2,6%. Одяг і взуття здорожчали на 7,8%, зокрема одяг – на 7,9%, взуття – на 7,7%.

здорожчали на 7,8%, зокрема одяг – на 7,9%, взуття – на 7,7%. Ціни на транспорт зросли на 0,8% переважно через здорожчання пального та мастил на 1,0%.

зросли на 0,8% переважно через здорожчання пального та мастил на 1,0%. Водночас послуги освіти здорожчали на 10,1%, а саме: вищої – на 11,8%, середньої – на 11,1%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні різко зросли ціни на один з овочів борщового набору.

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