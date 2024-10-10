Рекордне зростання цін від початку року: що здорожчало найбільше в Україні – дані Держстату

Які товари та послуги здорожчали найбільше в Україні.
Зростання цін в Україні у вересні стало найбільшим від початку 2024 року. І рекордно здорожчали саме яйця.
Такі дані опублікував Держстат.
У вересні 2024 року інфляція на споживчому ринку прискорилася до 1,7%.
Показники інфляції 2024 року
В серпні показник інфляції тримався на рівні 0,6%,
- у липні – 0%,
- у червні – 2,2%,
- у травні – 0,6%,
- у квітні – 0,2%,
- у березні – 0,5%,
- у лютому – 0,3%,
- у січні – 0,4%.
За даними Держстату, інфляція цього року прискорилася до 8,6%, а ціни зросли на 6,5%.
На споживчому ринку ціни на продукти та безалкогольні напої зросли на 1,8%.
Які товари й послуги здорожчали найбільше
Найбільше (на 12,1%) здорожчали яйця.
На 3,8-1,1% зросли ціни на овочі, масло, молоко та молочні продукти, соняшникову олію, продукти переробки зернових, безалкогольні напої, хліб, м’ясо та м’ясопродукти, рис.
Водночас на 1,8% та 0,2% знизилися ціни на цукор і фрукти.
- Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,4%, що пов’язано зі здорожчанням тютюнових виробів на 2,6%.
- Одяг і взуття здорожчали на 7,8%, зокрема одяг – на 7,9%, взуття – на 7,7%.
- Ціни на транспорт зросли на 0,8% переважно через здорожчання пального та мастил на 1,0%.
- Водночас послуги освіти здорожчали на 10,1%, а саме: вищої – на 11,8%, середньої – на 11,1%.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні різко зросли ціни на один з овочів борщового набору.
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