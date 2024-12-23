Рекордні черги на західному кордоні: Держприкордонслужбі повідомили, куди їдуть люди

Під час зимових свят пасажиропотік на кордонах України досяг рекордних показників.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

За його словами, цього року кількість людей, які перетинають кордон, зросла до 150 тисяч на добу.

"Цього року показник рекордний тому, що давно не було показника в 150 тисяч щодо перетину кордону, навіть якщо це в обох напрямках. Звісно, що збільшення пасажиропотоку призводить до черг", - розповів він.

Найбільше навантаження спостерігається на пунктах пропуску з Польщею.

"В суботу кордон перетнуло десь 150 тисяч осіб загалом в обох напрямах. У відсотковому співвідношенні це 50/50. А за вчорашню добу кордон перетнуло 154 тисячі осіб в обох напрямках, але фіксувалася певна перевага на в’їзд в Україну, адже на 10 тисяч осіб більше прослідувало в Україну ніж тих, хто слідував за межі країни", - повідомив Демченко в ефірі телемарафону.

Станом на ранок 23 грудня, черги на контрольно-пропускних пунктах дещо зменшилися порівняно з вихідними днями.

Прикордонники попереджають, що високий пасажиропотік триватиме протягом усіх зимових свят.

Нагадаємо, у пунктах пропуску на кордоні України суттєво зросла кількість подорожувальників. Зокрема, на КПП у Львівській області фіксується збільшення пасажиропотоку на 15%.

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