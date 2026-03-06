Бензин по 150 грн та "золоті" овочі: як по гаманцях українців вдарить війна за тисячі кілометрів в Ірані

Війна на Близькому Сході підняла ціни в Україні / © ТСН

Реклама

На тлі війни США та Ізраїлю проти Ірану ситуація на світовому енергетичному ринку стала вкрай нестабільною. Стрімко зростають ціни на нафту, пальне та природний газ. За прогнозами експертів, конфлікт на Близькому Сході також спричинить цінові стрибки на продовольчі продукти та на валютному ринку.

Не оминула криза і Україну. За останні кілька днів в країні вартість пального лише зростає, а водії шоковані чеками, які отримують на АЗС. Проте, судячи з прогнозів, це ще не кінець. Як війна на Близькому Сході вдарить по гаманцях українців — розбирався ТСН.ua.

Ціна на нафту продовжує зростати

Ціна на нафту, як пише The Guardian , продовжила своє зростання після того, як американський нафтовий танкер у північній частині Перської затоки збила іранська ракета. Тоді ціна на сировину елітної марки Brent зросла до 84 доларів за барель, тобто на 3,3%.

Реклама

Причина — закриття Ормузької протоки, де наразі практично заблоковані тисячі суден з нафтою. Це змусило виробників країн Перської затоки скоротити видобуток, а азійські нафтопереробні заводи — шукати альтернативні джерела постачання.

Додамо, що Ормузька протока — це вузький водний шлях шириною 55 кілометрів між Іраном та Оманом, який з’єднує Перську затоку з Аравійським морем. Вона є одним із найважливіших і найзавантаженіших стратегічних маршрутів у світі для енергетичного сектору. Через ці води щодня проходило близько 13 мільйонів барелів нафти — це приблизно 31% від усіх світових морських постачань.

Саме тому, коли 2 березня Іран оголосив про закриття Ормузької протоки, це одразу призвело до падіння морського трафіку на 70% і, як наслідок, зростання світових цін на нафту. Зараз блокада Ормузу б’є по експорту із найбільших портів Іраку, Кувейту, Саудівської Аравії та ОАЕ.

The Wall Street Journal , посилаючись на інвесторів, зазначає: «Найближчі перспективи ринків залежатимуть від того, чи зможуть танкери почати рух через Ормузьку протоку». Якщо так — це звільнить майже п’яту частину щоденних поставок нафти та зрідженого природного газу. Але блокування насправді не єдина проблема. Під час конфлікту на Близькому Сході кілька нафтових танкерів зазнали нападів у регіоні, що змусило їх власників та торговців призупинити поставки.

Реклама

Газ в Україні здорожчав на 20%: що буде із цінами для населення

Через війну США проти Ірану вартість природного газу на ринку України підскочила приблизно на 20%. А у вівторок, 3 березня, ціна досягла 27 800 грн за тисячу кубометрів (з ПДВ).

Як свідчать дані котирувань Natural Gas ExPro , наразі ціни на газ в Україні досягли найвищого рівня за понад пів року — від червня 2025-го. Якщо перерахувати без ПДВ, вартість становить приблизно 536 доларів за тисячу кубометрів або 43,2 євро за мегават-годину.

Водночас зростання цін на природний газ в Україні помітно менше, ніж у Європі, де ціни піднімалися до 65,5 євро за МВт·год. Це стало максимумом за останні три роки — від січня 2023 року.

Варто зауважити, що державна енергетична компанія QatarEnergy, найбільшого у світі експортера СПГ, офіційно оголосила про повну зупинку виробництва скрапленого природного газу (СПГ) після іранських атак. За даними видання Doha News , попередньо лише на повторний запуск газових заводів знадобиться близько двох тижнів і ще стільки ж — для виходу на повну потужність. Зупинка потужностей компанії викликала миттєву паніку на енергетичних ринках. Ціни на газ у Європі зросли на 52%, що стало найбільшим стрибком цін від моменту повномасштабного вторгнення Росії до України у 2022 році.

Реклама

Зауважимо, під час дії воєнного стану в Україні діє мораторій, тому різкого підвищення цін найближчим часом не очікується. Станом на березень 2026 року тарифи на газ для більшості населення залишається незмінним — 7,96 грн за кубометр. Фіксована ціна діятиме до 30 квітня 2026 року.

Однак 26 лютого 2026 року Рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердила чотирирічну програму фінансування для України, у межах якої наша країна отримує кредити МВФ і бере на себе певні економічні зобов’язання. Одне із них, щоб Україна перейшла до ринкових цін, тобто підвищила тарифи на комунальні послуги.

За словами народного депутата Ярослава Железняка, до червня 2026-го уряд має ухвалити комплексну дорожню карту лібералізації ринків газу та електроенергії про те, як буде відбуватися перехід до ринкових цін. А до липня 2026-го — опублікувати технічний аудит, у скільки це обійдеться.

«Тобто по факту МВФ говорить, що мораторій на підвищення цін на газ та тепло має бути знятий. Планується поступове приведення тарифів до рівня окупності. Але не одразу. Тут є вкрай важливий запобіжник: цей перехід обов’язково має супроводжуватися розширенням програми цільових субсидій», — написав він.

Реклама

Про ймовірне зростання цін на газ для населення 2026 році говорить і голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. Він нагадав, що Верховна Рада та Кабінет Міністрів ухвалили рішення, які можуть дозволити перегляд тарифів на комунальні послуги, зокрема на газ вже цього року.

«Судячи з подальших домовленостей між Кабінетом Міністрів України та Міжнародним валютним фондом, та публікації меморандуму, сторони частково погодили політичну паузу: різке підвищення тарифів, ймовірно, не проводитиметься одночасно з можливими виборчими процесами в Україні. Саме тому сценарій виглядає поступовим», — зауважив експерт.

Тому, на його думку, українцям варто готуватися до зростання цін на блакитне паливо, оскільки це питання «уже перейшло з площини дискусій у площину практичних рішень».

Ціни на бензин та дизель можуть злетіти до 100-150 грн за літр – експерт

Коливання цін на нафту спричинило світове зростання вартості пального. Експерт з паливного ринку, засновник групи компаній Prime Дмитро Льоушкін, прогнозує, що в Україні ціни на бензин та дизель можуть злетіти до 100-150 грн за літр.

Реклама

«Може долетіти і до 100-150 грн, якщо Ормузьку протоку не відкриють. Але, я думаю, що США та ЄС в такому разі будуть продавати нафту зі стратегічних резервів, і ціна зупиниться на 100 грн», — сказав він в коментарі «УНІАН».

Він назвав нинішні ціни в Україні рекордними, зауважуючи, що «навіть за часів паливної кризи такого зростання цін на пальне не було».

За його словами, гуртові ціни на бензин та дизель вже сягають 68-70 грн/літр. Однак частина гуртових продавців не поспішають продавати пальне, оскільки впевнені, що зростання цін триватиме.

«За останню добу вартість пального зросла на 3 гривні. Який сенс їм продавати його сьогодні, якщо вони впевнені, що ціна зросте», — пояснив Льоушкін, запевнивши, що наразі в Україні немає дефіциту ні бензину, ні дизелю.

Реклама

Експерт пояснив, що причиною стрімкого зростання є фактичне перекриття Ормузької протоки, до якого були готові далеко не всі НПЗ.

«Випав обсяг бензину та дизелю, який Європа отримувала з Саудівської Аравії. Випали заводи, які налаштовані на роботу на нафті з Близького Сходу. А для переналаштування НПЗ на іншу нафту потрібно 5-6 місяців», — сказав Льоушкін.

Коли зупиниться зростання цін на пальне

Виконавчий директор та співзасновник аналітичного центру «Український інститут майбутнього» Анатолій Амелін у коментарі УНІАН зазначив, що зростання вартості пального в Україні буде тимчасовим.

«Поки не закінчиться військова операція (в Ірані — Ред.), не буде відкрита Ормузька протока, щоб кораблі могли проходити. Тому це тимчасово», — каже експерт.

Реклама

Аналогічної думки експерт з паливного ринку, засновник групи компаній Prime Дмитро Льоушкін. Він вважає, що після повноцінного відновлення судноплавства Ормузькою протокою, ціни на бензин та дизель поступово впадуть до 80 гривень. Проте на повернення до колишніх цін розраховувати не варто.

«І всі забудуть, що вона колись була 60. Було 60 — стане 100, на 80 зупиниться», — сказав він.

Ціни на пальне станом на 6 березня: скільки коштує бензин та дизель

За останні дні вартість бензину та дизпального злетіла на кілька гривень і досягнула рекордних позначок. Станом на 6 березня, за даними сайту Мінфіну , ціни на них в середньому такі:

Бензин 95-преміум коштує 72.24 — 73.99 грн за літр;

Бензин 95 коштує 65.99 — 68.32 грн за літр;

Бензин 92 коштує 65,51 за літр;

Дизпальне коштує 66.99 — 70.99 грн за літр;

Газ коштує 37.49 — 41.98 грн за літр.

За останню добу, як наводить «Консалтингова група А-95», ціни на пальне виросли на 1 грн.

Реклама

Тим часом Антимонопольний комітет України (АМКУ) взяв під контроль ситуацію на ринку нафтопродуктів через різке здорожчання пального. Там запевнили, що перевірять дії операторів АЗС на тлі рекордного зростання цін.

«В межах здійснення цих заходів Комітет 4 березня 2026 року направив учасникам ринків вимоги про надання інформації, необхідної для встановлення причин зростання цін. У вимогах встановлені максимально стислі строки надання інформації», — сказано у заяві відомства.

В АМКУ пообіцяли, що Комітет здійснить оперативний аналіз наданих даних і «у разі виявлення ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції вживатиме відповідних заходів».

Водночас у відомстві пояснили, що підвищення цін на пальне має загальноєвропейський характер і спостерігається не лише в Україні.

Реклама

«Ціни на світлі нафтопродукти не підлягають державному регулюванню, український ринок світлих нафтопродуктів повністю залежить від імпорту нафтопродуктів, коливання світових цін позначаються й на вартості пального для споживачів», — зазначили в АМКУ.

Додамо, що раніше голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев повідомив, що звернувся до керівництва Антимонопольного комітету з проханням перевірити ситуацію. У своїй заяві він закликав паливні компанії не спекулювати і не піднімати ціни без об’єктивних причин.

В Україні зростуть ціни на продукти: які та на скільки

На тлі кризи на Близькому Сході також прогнозується зростання цін на продовольчі продукти. Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук припускає, що ціни в Україні піднімуться на 12%.

За його словами, це — незначний ріст, оскільки зростання ціни на 5–7 гривень — це «не так суттєво» для бізнесу, який займається продуктами харчування.

Реклама

«Але у нас є дуже важливий складник, що пальне зараз використовується у формуванні цін на енергетику, тому що ми використовуємо дуже велику кількість дизпалива для роботи генераторів. Ось тут ми закладатимемо основу в собівартості, яка буде призводити до зростання цін, тому що фактор енергоносіїв залишається ключовим у формуванні ціни на кінцевий продукт харчування», — наголосив він у коментарі «Труха Україна» .

Він прогнозує, що найближчим часом варто очікувати здорожчання овочів, яке пов’язане як із нестабільністю на Близькому Сході, так і із сезоном.

За його прогнозом, овочі в середньому можуть зрости в ціні на 10–12%, поки не збільшиться пропозиція — не з’являться вирощені на відкритому ґрунті.

«Теплиці — це досить дороге задоволення на сьогоднішній день, тому що теж потребують значної кількості енергетики», — зауважив він.

Реклама

Окрім того, за його словами, у ціні виросте хліб, орієнтовно на 1,5–2%. Марчук пояснює, що ключовими факторами тут залишаються вартість енергоносіїв, логістики та витрати на заробітну плату працівникам.

«Ціна на м’ясо та молочні продукти теж частково буде здорожчання, тому що у нас після посту почнеться підготовка до Великодніх свят і це зазвичай тягне за собою цінові коливання. Я не думаю, що це буде значне зростання, але 3–5% буде», — припустив Денис Марчук.

Валютні рекорди на ринку: що буде із гривнею

Національний банк підняв курс долара до нового історичного максимуму. Станом на 5 березня офіційний курс долара становив 43,71 гривні, а євро — 50,80 гривні.

В НБУ пояснюють, що на зростання валюти впливають світові і внутрішні фактори. На глобальні ринки тисне загострення на Близькому Сході.

Реклама

«На курси валют впливає міжнародна економіка, які там є коливання. Події останніх днів, тижнів, що ми спостерігаємо — це війна Ізраїлю та США проти Ірану. Вона значно підвищила невизначеність у світі на різних ринках, зокрема на ринках енергоносіїв, що призводить до зростань цін на нафту та зріджений газ, на фондових та валютних ринках. Ми могли спостерігати, як долар став міцнішим відносно інших валют», — сказав член Ради Нацбанку, доктор економічних наук Василь Фурман.

Окрім того, усередині України на початку місяця традиційно зростає попит, бо банки закуповують валюту після вихідних, а бізнес і населення активніше купують долари через оновлення лімітів та виплату дивідендів.

Нацбанк переконує, що має достатньо резервів, щоб гасити надмірні коливання на валютному ринку, тому приводів для паніки немає.

Тим часом віцепрезидент українського національного комітету Міжнародної торгової палати Дмитро Олексієнко висловлює іншу думку. Він попереджає про інфляцію гривні.

Реклама

«Потрясіння на нафтовому ринку традиційно запускають класичний перерозподіл: капітал тікає з ринків, що розвиваються, і концентрується у доларі та швейцарському франку як у традиційних „безпечних гаванях“. Євро своєю чергою опинився під тиском через невизначеність із відновленням поставок нафти і газу із регіону Близького Сходу. Для гривні це означає подвійний тиск: з одного боку, зростання вартості нафтопродуктів і курсу долара збільшить інфляцію; з іншого — глобальне посилення долара автоматично здорожчує зовнішній борг нашої країни, номінований у американській валюті», — зазначив експерт для ZN.UA .