Рекордні удари дронами: як атаки на російські НПЗ позбавляють окупантів бензину та дизелю

Атака на НПЗ в Росії / © Exilenova+

За підсумками травня 2026 року українські далекобійні дрони завдали нищівного удару по паливному сектору країни-агресорки, вивівши з ладу чверть усієї нафтопереробки ядерної держави.

Про це свідчить аналіз наслідків ударів по російських НПЗ, який оприлюднив військово-політичний експерт Віктор Таран у Facebook.

Чверть потужностей РФ паралізовано

За словами експерта, сукупна потужність російських нафтопереробних заводів (НПЗ), які у травні повністю або частково зупинили роботу, перевищує 83 мільйони тонн на рік.

«Це чверть усіх нафтопереробних потужностей Росії. Ці заводи виробляли понад 30 відсотків усього бензину і 25 відсотків дизельного пального в країні», — зазначає фахівець.

Наразі через успішні атаки повністю або частково зупинено гіганти в Москві, Рязані, Пермі та Кірішах. Завод у Туапсе «лежить» безстроково, а протягом травня також зупинялися підприємства у Приморську та Ярославлі. Особливо болісним став удар по Рязанському НПЗ (13 млн тонн на рік), який забезпечував окупаційну армію дизелем і давав 5% усієї переробки рф.

Українські дрони вивели з ладу 16 російських НПЗ

Загалом від січня до травня українські безпілотники вивели з ладу переробку 700 тисяч барелів на добу на 16 заводах Росії. Це вдвічі більше об’єктів, ніж за аналогічний період минулого року.

Окремим досягненням став удар по Саратовському НПЗ на відстані понад 1000 кілометрів, що стало рекордною глибиною атаки за всю війну. Супутникові системи моніторингу FIRMS від NASA підтвердили пожежі щонайменше на п’яти локаціях заводу. Найважливіше те, що там було знищено установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-6, без якої робота всього підприємства повністю паралізується.

Окрім цього, 30 травня під удар потрапив порт Таганрога, де згоріли танкер, резервуари з пальним та було знищено причальну інфраструктуру.

«Недоторканного тилу більше не існує»

Експерт наголошує, що Кремль будував свою зимову кампанію на ілюзії, ніби може безкарно нищити українську цивільну інфраструктуру, тримаючи власний тил у безпеці. Тепер із цією стратегією покінчено.

«Цього тилу більше не існує. Війна прийшла і крокує по Росії на відстань понад 1000 км. Так далеко навіть гітлерівська Німеччина не бомбила. І це далеко не фінал», — підсумував аналітик.

Зазначимо, що Україна змінює динаміку війни завдяки масовому виробництву дронів і дальнім ударам по території Росії. Українські безпілотники вже щодня атакують російські цілі, зокрема об’єкти далеко від фронту — аж до Москви та Уралу.

