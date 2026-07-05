Рекордні удари по росіянах: Федоров озвучив результати єБалів за червень

Російська техніка / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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У червні Сили оборони України уразили понад 200 тисяч ворожих цілей. Встановлено один із найвищих показників за час роботи системи єБали.

Про це повідомляє голова Міноборони Михайло Федоров.

Результати єБалів

Найбільший приріст за місяць зафіксовано у напрямку ударів по логістиці противника — знищення складів, транспортних засобів та маршрутів постачання. Також майже вдвічі зросла кількість уражень цілей на відстані понад 50 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

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Окремо відзначається суттєве посилення ударів по об’єктах в окупованому Криму.

«Основний фокус — логістика противника. Знищення складів, транспорту та маршрутів постачання зменшує можливості ворога забезпечувати свої підрозділи. У червні українські військові ліквідували або важко поранили майже 28 000 окупантів», — акцентував Федоров.

Також зафіксовано рекордні результати одразу в кількох категоріях: ураження артилерійських систем противника, перехоплення майже 50 тисяч ворожих дронів-коптерів, а також максимальні показники знищення автомобільної та мототехніки.

Усі ураження підтверджені відеофіксацією.

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Дані дозволяють у режимі реального часу оцінювати ефективність ударів та швидко масштабувати успішні рішення на підрозділи Сил оборони.

Федоров подякував нашим військовим за щоденну роботу та досягнуті результати.

Нагадаємо, за минулу добу Сили оборони України ліквідували ще близько 1290 російських військових. Від початку повномасштабного вторгнення загальні втрати РФ перевищили 1,4 млн осіб. Також знищено десятки одиниць техніки, зокрема танки, артилерію, ББМ та безпілотники.

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