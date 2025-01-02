Рекордні втрати окупантів у грудні: експерт пояснив причину

Значного просування у січні, найімовірніше, ми вже не побачимо.

Російські загарбники у грудні зазнали суттєвих втрат. Тепер вони будуть намагатися "більш економно" використовувати свої війська на фронті.

Про це військовий експерт Михайло Жирохов сказав в ефірі "Радіо NV".

За словами експерта, збільшення втрат армії РФ за грудень пояснюється їхньою тактикою на фронті. Річ у тім, що окупанти намагалися максимально просунутися, а вже "втрати рахувати пізніше", коли займуть певні населені пункти або певні рубежі. Втім ця тактика не спрацювала.

"І зараз росіяни підраховують те, що у них є. Звісно, вони будуть намагатися, скажімо так, більш економно витрачати особовий склад, перекидати додаткові резерви і вже далі просуватися і виконувати ті стратегічні завдання, які перед ними стоять. Але це буде дуже і дуже важко", – сказав він.

Найближчим часом якогось просування в кілометри, додає Жирохов, які ми бачили за грудень, очевидно, вже не буде.

"Якесь просування у десятки, сотні метрів буде, але такого потужного в січні я б особисто не очікував, тому що, очевидно, що втрати доволі суттєві навіть для росіян", – завершив Жирохов.

Нагадаємо, за грудень 2024 року на фронті було ліквідовано майже 50 тисяч російських окупантів. Це рекордний місяць за рік щодо знищення ворожих сил.

Читайте також: