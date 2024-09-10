Рекордний хабар ексголові ДФС та легалізація €21 млн: слідство завершено

Близька до посадовця особа легалізувала одержаний хабар. Так, гроші були витрачені на придбання недобудованого житлово-офісного комплексу з паркінгом.

НАБУ і САП завершили розслідування у справі щодо легалізації частини хабаря, одержаного ексголовою Державної фіскальної служби Романом Насіровим за відшкодування ПДВ компаніям агрохолдингу.

Про це повідомили у пресслужби НАБУ, не вказавши імені ексголови ДФС, однак із контексту зрозуміло, що йдеться саме про Насірова.

Як з’ясувало слідство, протягом грудня 2015 – березня 2016 років близька до очільника ДФС особа посприяла йому в отриманні частини хабаря на понад 13 млн євро на рахунки підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови).

Вже у травні 2017 – квітні 2018 років ця особа легалізувала всю суму одержаного хабаря. Гроші були витрачені на придбання недобудованого житлово-офісного комплексу з паркінгом. Його продовжили будувати та отримувати додаткові доходи, зокрема протягом 2022-2023 років.

Наприкінці 2023 року НАБУ і САП домоглися накладення арешту на 81 об’єкт нерухомості та понад 30 млн грн. Ці доходи власник групи будкомпаній отримав саме завдяки легалізованим коштам.

Іншу частину хабаря у 7,9 млн євро, яка була на рахунках ще однієї підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови), легалізував радник топпосадовця. Він спершу "відмив" 5,5 млн дол. шляхом укладення агентського договору у січні 2017 року. Ще 2,8 млн євро радник "відмив" у квітні – серпні 2018 року як оплату за договорами купівлі-продажу.

Нагадаємо, у травні суд звільнив з-під варти Насірова, за якого внесли заставу в розмірі понад 55 млн грн.

Читайте також: