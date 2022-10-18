Рекордний хабар: колишнього нардепа викрили на спробі підкупити мера Дніпра за 22 млн євро

Це рекордна сума підкупу, що зафіксували в Україні.

Колишнього народного депутата викрили на спробі підкупити мера Дніпра за можливість будувати метро в місті поза конкурсом.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України.

"18 жовтня 2022 року НАБУ і САП викрили колишнього нардепа на спробі підкупу за 22 млн євро міського голови Дніпра. Це одна з рекордних сум пропонованої неправомірної вигоди, зафіксованої правоохоронцями в Україні", - йдеться у джерелі.

У жовтні нардеп, який у минулому мав високий пост у державній компанії "УкрБуд", запропонував меру Дніпра хабар за укладення контракту на будівництво метрополітену поза конкурсом із компаніями, які перебувають під його контролем.

В НАБУ, коментуючи затримання, зазначили, що вирішується питання про повідомлення про підозру.

"Підозра може бути оголошена найближчим часом", - відповіла ТСН.ua речниця НАБУ Світлана Оліфіра.

В той же час вона не підтвердила та не спростувала того, що йдеться саме про колишнього народного депутата Максима Микитася, як пишуть деякі ЗМІ.

Нагадаємо, деякі українські олігархи та бізнесмени від початку повномасштабного вторгнення втекли за кордон. Там елітні "біженці" подалі від ракет та мобілізації розважаються на Лазуровому узбережжі, поки українці захищають свою землю.