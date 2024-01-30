Рекордний результат: скільки спецтехніки армії РФ знищили ЗСУ в січні 2024 року

ЗСУ встановили черговий рекорд зі знищення ворожих цілей. Так, у січні 2024 року російські війська втратили найбільше спецтехніки.

Про це написав військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

Втрати армії РФ

Як зауважив оглядач, від початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року армія РФ не втрачала протягом місяця такої кількості спеціальної техніки.

"Непогано!" – підкреслив Олександр Коваленко.

Раніше йшлося про те, що на Лимансько-Куп'янському напрямку росіяни продовжують відчайдушні спроби прорватися до українських позицій, однак їх гідно зустрічають наші ЗСУ. Так, наші воїни показали "свіжі" кадри, на яких палають російські танки.

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